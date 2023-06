Auf 32 Kilometern zwischen Laufenburg/Baden, Murg und Bad Säckingen sowie auf Schweizer Seite zwischen Stein und Laufenburg/Schweiz geht es einmal mehr auf einen reizvollen Rundkurs, der auf dem Rad, zu Fuß oder mit Rollschuhen befahren werden darf. Um 10 Uhr am Sonntag, 18. Juni, wird die autofreie Veranstaltung in diesem Jahr bei der Bad Säckinger Holzbrücke offiziell eröffnet. Die Veranstaltung dauert bis 17 Uhr.

Jetzt ist wieder Entschleunigung angesagt. Erlaubt sind alle Fortbewegungsmittel – vorausgesetzt, sie haben keinen Motor. Fahrräder, Inliner oder Wanderer sind hingegen herzlich Willkommen. Und um den autofreien Genuss noch zu steigern, freuen sich entlang der gesamten Strecke in Deutschland und in der Schweiz zahlreiche Vereine auf die Teilnehmer und bieten ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm.

Auch in diesem Jahr sind die Städte und Gemeinden Laufenburg Baden und Schweiz, Murg, Bad Säckingen, Stein, Münchwilen, Eiken und Kaisten mit dabei. Die Strecke des Slow Up Hochrhein ist insgesamt 32 Kilometer lang und führt durch die Ortskerne der intakten, historischen mittelalterlichen Städte Laufenburg Baden und Schweiz sowie Bad Säckingen. Sie ist flach und für Teilnehmer aller Altersgruppen geeignet. Lediglich in Laufenburg/Baden gibt es eine markante Stelle. Aber die Langsamkeit zahlt sich aus, weil es nebenbei auch noch viel zu sehen gibt. Die Radler können an jeder Stelle der Strecke einsteigen und es muss auch nicht der gesamte Rundkurs gefahren werden. Das Erleben kommt an diesem Sonntag ebenfalls nicht zu kurz.

Am Rheinkraftwerk bietet der Judoclub Kawaishi einen gemütlichen Hock. Auf sowie um den Bad Säckinger Münsterplatz verwöhnen die Bad Säckinger Gastronomie und die Bad Säckinger Vereine die Gäste. Ebenfalls auf dem Münsterplatz kann mit der Band Sousoul auf der Bühne, eine Open-Air-Party gefeiert werden. Ein bewachter, kostenloser Fahrradstellplatz ist eingerichtet. Der Fahrradbeauftragte der Stadt Bad Säckingen, Oliver Weinrich, bietet außerdem eine Mitfahrgelegenheit für Menschen ein, die keiner Gruppe angeschlossen sind. Treffpunkt ist um 10 Uhr bei der Holzbrücke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Bewirtung in der Gemeinde Murg findet auf dem Festplatz auf der Murger Mitte mit Wassertreppe und Fontänenfeld statt. Auf dem Platz heißen das neue Café Centro, der CDU Ortsverein Murg, die Gugge Brass Band, die Narrenzunft Murg, die Schleuser und das Weltlädeli, die Gäste willkommen. Weiter auf dem Murger Programm stehen Unterhaltung mit DJ Rainer von EuroSound, Planwagenfahrten, Kinderschminken sowie ein Stelzen-Walkact mit dem Theater „Auf!Lauf!“. In Laufenburg/Baden werden die Gäste von den Vereinen auf dem Rathausplatz und der Codman-Anlage empfangen. Die slowUp-Strecke wie auch die Festplätze sind auch für Menschen mit Be inderung zugänglich. Die 32 Kilometer lange Slow-Up-Strecke ist weitgehend flach und asphaltiert, verkehrsfrei und gut gesichert. Abkürzungsmöglichkeiten bieten sich in Stein, Sisseln und Laufenburg an (Achtung: die Strecke ist auf diesem Abschnitt nicht gesichert). In Laufenburg D gibt es einen kurzen steilen Aufstieg und eine steile Abfahrt, welche umfahren werden können. In den beiden Altstädten von Laufenburg CH und Laufenburg D, sowie in Bad Säckingen gibt es kurze Abschnitte mit Pflastersteinen. Über die ganze Strecke verteilt gibt es behindertengerechte Toiletten.