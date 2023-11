20 Mitglieder des trafen sich am Freitag im ChickNicks Bad Säckingen (vormals Scheffelhof) zu ihrer Jahresversammlung. Die Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Skiclubs Bad Säckingen, da der langjährige Vorstand Volker Forstmeyer nicht mehr bereit war, für weitere zwei Jahre im Vorstand mitzuwirken und auch der Skischulleiter Joel Blumberg aus dem Vorstand ausschied. Zum neuen Vorstand wurde Tino Gehrmann, zu seiner Vertreterin Simone Wolf, zur Kassenführerin Sibylle Hahl, zum Schriftführer Mathias Lorenz, zum Skischulleiter Niclas Wolf, zur Jugendwartin Hellen Issler und zum Sportwart Nordisch wurde Andreas Stiefvater gewählt.

Doch zunächst gaben Volker Forstmeyer, Sportwart Andreas Stiefvater und die übrigen Vorstandsmitglieder ihre Berichte ab, die zeigten, dass der 467 Mitglieder starke Ski-Club Bad Säckingen im letzten Jahr, trotz wenig bis gar keinem Schnee, nicht untätig gewesen ist. Forstmeyer dankte für die gute Zusammenarbeit und freute sich, dass der Verein keine Finanzprobleme hat. Wegen der Anschaffung eines neue Öltanks für die Skihütte und dem Ausfall von Skikursen schloss der Kassenbericht von Sibylle Hahl mit einem Minus ab. Doch in diesem Jahr hofft man auf Schnee, erklärte er, der auch wieder Einnahmen bringe.

Der Bericht von Sportwart Biathlon, Andreas Stiefvater, bewies, dass der Ski-Club, der mit 15 Biathleten in den verschiedenen Wettkampfserien vertreten, war, nicht untätig war. So erzielte Karla Gehrmann erste Plätze beim Deutschlandpokal am Arber und Hellen Issler den 4. Rang. Ives Kupferer erzielte sowohl beim Baden-Württembergischen SBW Cup, als auch beim Deutschen Schülercup erste Plätze.

Hüttenwart Swen Künne berichtete von der Entscheidung für den neuen Innentank für die Hütte, der mit rund 7000 Euro weitaus günstiger war, als die Sanierung des 50 Jahre alten Außentanks. Auch die Anschaffung einer Wärmepumpe für 50.000 Euro ist vom Tisch, erklärte er.