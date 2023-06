Gerade rechtzeitig zum 20-Jährigen feiert der Skatclub Scheffelbuben seinen bislang größten Erfolg, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Bei den baden-württembergischen Einzelmeisterschaften in Rottweil erspielte sich Ulrike Kreider den ersten Platz und qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft (DM). Diese findet im Juli in Magdeburg statt. Bei den Herren hat sich der Vorsitzende Christian Stocker mit einem guten 17. Platz für die DM qualifiziert. Den Erfolg komplettiert das Tandem Johannes Thiel und Matthias Eggert, die sich ebenfalls mit einem sehr guten achten Platz für die Deutsche Meisterschaft in Düsseldorf qualifizierten.

Die Pflege der Geselligkeit bezeichnet der Skatclub als wesentlichen Bestandteil des Vereinslebens. Er besteht seit 2003 und ist Mitglied im Deutschen Skatverein. Dass die Skatfreunde aus der Scheffelstadt mit viel Herzblut bei der Sache seien, zeigten die guten Ergebnisse der Ersten und Zweiten Mannschaft in den jeweiligen Ligen.

Dem Vorstand gehören Christian Stocker (Vorsitzender), Rudolf Speck, Johannes Thiel, Ulrike Kreider und Christian Roger an. Zu den Spielabenden seien alle skatbegeisterten willkommen. Diese finden freitags um 17.30 Uhr im Nebenzimmer des Restaurants ChickNicks, Schulhausstraße, statt. Kontakt per Mail: chrisstocker@web.de