von Werner Probst

Girolama Stabile kann heute ihren 85. Geburtstag feiern. Die Jubilarin erfreut sich guter Gesundheit. So ist er ihr noch problemlos möglich, ihre im italienischen Flair eingerichtete Wohnung selbst zu pflegen.

Blick auf Lebensdaten

In Corleone auf der Insel Sizilien kam Gorolama Stabile auf die Welt. Nach einer Lehre als Schneiderin, verdiente sie bei ihrem Bruder in seinem Frisörsalon ihr Geld. 1960 gingen die Beiden nach Deutschland. In Bad Säckingen konnte eine Wohnung bezogen werden. Als Näherin arbeitete sie zuerst in der Brennet AG und dann bei der Hotex. 1966 heiratete sie in Corleone ihren Mann Vincenzo Ciulla. In der Fischergasse in Bad Säckingen wurde eine Wohnung bezogen. Drei Kinder machten die Familie komplett. Zum Schluss des Berufslebens arbeitete sie bei der Murger Maryan Beachwear Group, ehe sie 1998 in Ruhestand ging.

Heute Wallbach ihre Heimat

Seit nunmehr über 25 Jahren wohnt die Jubilarin mit ihrem Mann im Eigenheim in der Flößerstraße in Wallbach. Zum Geburtstag werden neben dem Mann und den Kindern, auch vier Enkelkinder gratulieren.