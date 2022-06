von Helmut Kohler

„Ist der Mai recht heiß und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken; ist er aber feucht und kühl, gibt es Frucht und Futter viel.“ Stimmt diese Bauernregel, könnten die Bauern dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr wohl kleine Brocken bekommen. Denn in Bad Säckingen war der letzte Mai der wärmste seit Messbeginn 1966, er war 2,3 Grad zu warm. Und: Mit 51,2 Liter pro Quadratmeter gab es nicht einmal die Hälfte des normalen Mainiederschlages (46,4%). Außerdem schien die Sonne 21 Stunden über dem Mai-Soll – von Temperatur und Sonnenschein also ein richtiger Wonnemonat.

1.Mai-Bummler freuten sich über sonnigen Monatsstart

Der Monat startete in Bad Säckingen schon unter dem Einfluss von Hoch „Tim“ zur Freude der Maibummler recht sonnig. Mit dem Zustrom milder Luft aus Süden stieg die Temperatur in den ersten vier Maitagen bis auf 21,5 Grad an. Aber endlich brachten Ausläufer des Tiefs „Wiltrud“ mit einer Kaltfront ab dem 5. Mai den für die Vegetationsphase dringend benötigten Regen. Nach einer Regenausbeute von 14,2 Liter pro Quadratmeter machte Hoch „Wolf“ der Kaltfront ab dem 8. Mai allmählich den Garaus. Am 10. Mai verzeichneten wir mit 25,3 Grad dann den ersten Sommertag (ab 25 Grad) des Jahres und auch an den folgenden zwei Tagen stiegen die Temperaturen über 25 Grad an.

Bild: Schönlein, Ute

Im Klimawandel: Eisheilige werden Schweißheilige

Runter und wieder rauf ging es im Anschluss mit Tief „Xaverine“ und Hoch „Xenophon“. Das Tief sorgte am 13. mit kurzfristig kühleren Temperaturen für 3,6 Liter pro Quadratmeter Regen. Hoch „Xenophon“ bescherte dann vom 14. bis zum 15. mit deutlich zu hohen Temperaturen wieder sehr sonniges Wetter. Somit zeigten

sich die Eisheiligen (11. bis 15. Mai) erneut als Schweißheilige.

Hatten wir in Bad Säckingen nach der ersten Maiwoche noch ein Temperaturdefizit von 1,3 Grad war die erste Maihalbzeit nach diesen fast hochsommerlichen

Tagen 1,2 Grad zu warm. Mit 19,6 Liter pro Quadratmeter fielen erst 18 Prozent des normalen Mainiederschlages.

Heftiger Hitzetag sorgte für 33 Grad schon im Mai

Abgesehen von einem kurzen Schauer (0,2 Liter pro Quadratmeter) in der Nacht auf den 16. startete die zweite Maihälfte unter dem Einfluss des kräftigen Hochs „Yannis“ sehr sonnig und hochsommerlich warm. Mit 31 Grad erreichten wir in Bad Säckingen am 19. Mai den ersten Hitzetag (ab 30°C) des Jahres. Einen Tag später

stieg die Temperatur mit 33 Grad auf die höchste je gemessene Maitemperatur seit Messbeginn an. Am frühen Morgen des 21. Mai sorgte das kleinräumige Tief „Emmelinde“ mit einem kurzen Gewitter für 9,2 Liter pro Quadratmeter Regen. Mit Hoch „Zeus“ gingen die Temperaturen bei recht sonnigen Verhältnissen bis zum 23. Mai auf angenehmere Temperaturen zurück.

23. Mai: Rekordregen in nur zehn Minuten

Gewittertief „Finja“ brachte am 23. Mai Ungemach durch ein heftiges kurzes Gewitter aber auch Segen durch Regen. Innerhalb von nur zehn Minuten schüttete es 19 Liter pro Quadratmeter. Das ist ein enormer Niederschlag. Es gab schon ganze Monate, die diesen Wert nicht erreicht haben. Dieses heftige Gewitter räumte die sommerlichen Temperaturen endgültig aus dem Weg und die schwülwarme Mittelmeerluft wurde durch mäßig warme Atlantikluft ersetzt.

Zum Juni verabschiedet sich der Mai mit der kühlen Schulter

Mit lebhaftem Nordwestwind und einem Sonne-Wolkenmix sorgte die einfließende Nordseeluft ab dem 27. Mai für eine anständige „End-Mai-Frische“. So stieg die Temperatur am 29. Mai trotz der 6,5 Stunden Sonnenschein nur auf 17,1Grad und am Morgen des 30. Mai sank die Temperatur auf herbstliche 6,1 Grad. Ein kurzer Regenschauer mit 1,2 Liter pro Quadratmeter konnte am 30. Mai die negative Niederschlagsbilanz dann aber auch nicht mehr nachhaltig abschwächen.