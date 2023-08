Silvia Apfelbeck, Jugendreferentin der Karateschule Bad Säckingen, hat ihre Prüfung zum 6. Dan bestanden. Darüber freut sich auch ihr Trainer und Ehemann Robert Apfelbeck, der ebenfalls Träger des 6. Schwarzgurts ist. Die Prüfung fand in Langenau bei Ulm statt, die Prüfer waren Helmut Spitznagel, Rainer Wenzel, Günther Schleicher und Siegfried Wolf, Beisitzer war Markus Powill.

Aufgeteilt waren die Prüfungen in 1. bis 5. Dan und 6. bis 8. Dan. Silvia Apfelbeck war in ihrer Gruppe als Erste von sechs Prüflingen an der Reihe. „Dass ich als Erste dran war, war schon OK, dann musste ich nicht so lange warten“, sagt sie. Ihre Prüfungsthemen waren die Kata Gojushiho Dai, ein fest vorgeschriebener Bewegungsablauf, sowie Koordination und Kognition im Training. „Die Trainingsgeräte dafür hatte ich alle in eine Sporttasche gepackt. Das war auch gut, denn alles, was ich in der Prüfungsmappe hatte, haben sie auch geprüft“, schildert Silvia Apfelbeck.

Zuerst musste sie die Kata zeigen, dann über ihr selbst gewähltes Thema referieren und dies praktisch zeigen. „Ich hab sie in Grund und Boden getextet, es hat 25 Minuten gedauert.“ Sie wurde auch gefragt, warum sie dieses Thema gewählt hat. Sie antwortete, dass das eben ein fester Bestandteil ihres Trainings mit Kindern ist. Es wurde irgendwann auf die Uhr geschaut und die Prüfer haben gemerkt, dass sie zu lange brauchen und die Zeit wegrennt für die anderen Prüflinge. „Das hat mich dann etwas gestört. Sonst hatte ich ein gutes Gefühl und war doch froh, dass ich es jetzt gemacht habe.“

Silvia Apfelbeck mit ihrem stolzen Trainer und Ehemann Robert Apfelbeck, in der Hand hält sie ihren neuen Schwarzgurt. | Bild: privat/Karateschule Bad Säckingen

Silvia Apfelbeck hat zehn Jahre verstreichen lassen seit ihrer Prüfung zum 5. Dan. Die geforderte Wartezeit hätte nur fünf Jahre betragen. „Ich fühle mich nicht anders, aber es ist doch schön, das jetzt in der Tasche zu haben. Ich habe gesagt, ich mach das jetzt doch, ich mach noch mal was für mich, es war schön, mich darauf vorzubereiten. Ich hab jetzt zehn Jahre gewartet und wer weiß, was noch kommt“, sagt die 60-Jährige.

„Die Prüfer waren mit allen zufrieden, sie haben gesagt, es war prima.“ Silvia Apfelbeck war die einzige Frau bei dieser hohen Dan-Prüfung, sie kennt nur eine Frau aus Berlin, die ebenfalls Trägerin des 6. Dan ist. Anwärter auf diesen hohen Dan-Grad müssen sich ein Jahr vorher bei den Verbänden KVBW und DKV zur Prüfung anmelden und möglichst bald nach der Zulassung eine schriftliche Ausarbeitung ihres Themas als Mappe beim Präsidium einreichen. Die Zulassung zur Prüfung erhält nur, wer eine Funktion im Verband innehat oder Erfolge vorweisen kann. „Du wirst nur zugelassen, wenn du dich engagierst fürs Karate. Je höher du kommen möchtest, desto mehr musst du machen“, beschreibt Silvia Apfelbeck die Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung ab dem 5. Dan.

Auf die Frage, warum sie nicht den auch möglichen weiß-roten Gurt gewählt hat als nächsten Gürtel, den auch ihr Mann und der stellvertretende Vorsitzende der Karateschule Bad Säckingen, Roman Müller, tragen, sagt Silvia Apfelbeck: „Ich bin zufrieden mit dem schwarzen Gürtel und ich habe jetzt auch einen neuen bekommen.“ Für die Prüfung trainiert hat Silvia Apfelbeck seit Ostern. Zunächst für sich, dann mit ihrem Ehemann Robert Apfelbeck als Trainer. „Ich habe mich mit dem Thema ja schon vor einem Jahr befasst, Melanie Hinz hat mir dann geholfen mit dem Schriftlichen und den Bildern für meine Mappe. Dann war es eigentlich fast ein Selbstläufer, man muss nur noch vermitteln, was man im Training sowieso macht“, schildert Silvia Apfelbeck die Vorbereitung auf ihr Wahlthema.

Der Werdegang Silvia Apfelbeck ist 60 Jahre alt, wohnt in Bad Säckingen und ist seit 1982 Mitglied der Karateschule Bad Säckingen. Seit 1986 ist sie Trainerin im Verein, von 1986 bis 2004 war sie Kassiererin, derzeit ist sie Jugendreferentin, seit 1997 außerdem Mädchenreferentin im Karateverband Baden-Württemberg (KVBW). Seit 1998 besitzt sie die C-Trainer-Lizenz, seit 2006 die B-Trainer-Lizenz. Von 2011 bis 2019 war sie Stützpunkttrainerin im KVBW, bei dem sie Landeskaderathleten auf Meisterschaften vorbereitet hat. Am 13. Juli 2013 erhielt sie die Verbandsehrennadel in Gold des KVBW.

Vor allem bei der Vorbereitung auf die Kata ist sie dankbar für die Unterstützung durch ihren Mann Robert Apfelbeck. „Wenn man für sich alleine übt, gewöhnt man sich auch Sachen falsch an, ohne dass man merkt, dass man etwas falsch macht. Da ist es schon gut, wenn jemand anders ein Auge drauf hat und einem das sagt und auch noch mal reflektiert, wie man seine Themen bei dem anderen Prüfungsteil rüberbringen soll.“ Sie führt weiter aus: „Du denkst, du machst alles richtig und hast dich richtig angestrengt und merkst gar nicht, dass du dich zum Beispiel zu weit nach vorn lehnst. Kontrolle ist da schon wichtig, das hat er gut hingekriegt.“ Jetzt ist Silvia Apfelbeck erst einmal froh über die Sommerpause und dass sie sich wieder mit anderen Themen befassen kann.