Wie vieles in diesen Zeiten ist auch die Regionalentscheidung beim Vorlesewettbewerb des Landkreises per Videokonferenz gefällt worden. Normalerweise treffen sich die zwölf Schulsieger der sechsten Klassen aus dem Kreis Waldshut im Musikzimmer der Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen, um vor einer Jury, Eltern, Lehrer und Mitschülern ihr Lesekönnen zu zeigen.

In diesem Jahr sind die Lesebeiträge aller Teilnehmer auf Video aufgenommen und auf das Portal des Wettbewerbs hochgeladen worden. Jetzt hat eine vierköpfige Jury aus Deutschlehrern der Realschule die Beiträge gesichtet und den Sieger des 62. Vorlesewettbewerbs gekürt: Überzeugt hat Silas Kehl von der Realschule Bonndorf mit dem Jugendroman „Der Weltenexpress“ von Anca Sturm. „Besonders hervorzuheben ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine tolle Leistung gezeigt haben und Lesen in der Pandemie offensichtlich auch bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern nach wie vor Begeisterung auslöst“, erklärt Dominik Jahn von der Jury.

Der Wettbewerb

An den Vorlese-Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich in diesem Jahr bundesweit mehr als 4300 Schulsieger. Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands, an dem in diesem Jahr rund 350.000 Schüler der sechsten Klassen am Start waren. Veranstaltet werden die Vorlesewettbewerbe von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und sie stehen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Der Wettbewerb wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die Etappen

Die Etappen führen von der Schule über Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale, das voraussichtlich im Juni 2021 in Berlin stattfinden wird. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis. Silas Kehl aus Bonndorf darf beim nachfolgenden Bezirksentscheid antreten, der voraussichtlich im April stattfinden wird.