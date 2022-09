von Hans-Jürgen Sackmann

Den Ort der Prämierung hätte man nicht besser auswählen können. Das naturnahe Kleinod der Familie Kaiser aus Obersäckingen, die Gewinner des ersten Platzes, bot durch die Vielfalt an Blumen, Stauden und Baumbestand mit den liebevoll gestalteten Sitzecken die perfekte Kulisse für die Preisübergabe.

Zehn Hobbygärtner hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, fünf Gärten aus Bad Säckingen, zwei aus Harpolingen und drei aus Murg und Hänner. Zwei Teilnehmer mussten leider im Vorfeld abgelehnt werden. Sie waren zu weit entfernt, um sich einen genauen Eindruck des Gartens verschaffen zu können. Jedes Jurymitglied stattete den Grünanlagen einen Besuch ab.

Familie Kaiser aus Obersäckingen ist eine von drei Gewinnerinnen des Naturgarten-Wettbewerbs. Ein wahres Kleinod ist ihr Garten, hinter Hecken versteckt. | Bild: Dorothea Kaiser

Vor der Verleihung der Preise betonte die Vorsitzende: „Jeder liebt seinen Garten und pflegt ihn. Doch neben dem Kriterium der Artenvielfalt legte die Jury besonderen Wert auf das Vorhandensein von Nisthilfen, die Art der Kompostierung und die Dachbegrünungen.“ Die Jury, das waren: Ralf Däubler, Harald Haueisen, Beate Knecht, Bernhard Koch, Wioletta Koch und Franz Stortz.

Das sind die Gewinner

Der erste Platz ging an Dorothea Kaiser mit ihrem naturnahen Kleinod, der zweite an Rudy Küpper mit seinem Naturpark und der dritte Platz an Sabine Albiez mit ihrem versteckten Idyll in einer Neubausiedlung.

Der BUND Die Ortsgruppe Bad Säckingen. Sie wurde 1987 gegründet und hat 200 Mitglieder und gleich viel Förderer. Es werden weiterhin neue Mitglieder und Aktive gesucht, die sich um den Naturschutz kümmern. Kontakt unter Telefon 07761/3705 zur Vorsitzenden Wioletta Koch.

Aber es gab keine Verlierer. Jeder Teilnehmer bekam eine Beurteilung überreicht mit den positiven Gesichtspunkten und verschiedenen Anregungen. Mit dazu händigte Wioletta Koch eine Plakette der Stadt Bad Säckingen und des BUND an die Teilnehmer mit einer Beurteilung aus: Ausgezeichneter Garten ging an Kerstin Guhl, Hildegard Koch, Uwe Quosdorf und Ingrid Zimmermann. Rita Süsslin erhielt eine Auszeichnung als Bauerngarten, Salvatore Raimondi als Mediterraner Garten und Annemarie Schuldis als Innenstadt Natur-Oase.