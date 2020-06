von sk

Am Samstag 27. Juni ist „Siebenschläfer“ (Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag, werden die sieben Schläfer nass, regnet‘s noch lange Fass um Fass, scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne). Doch Achtung, das ist jedoch in mehrfacher Hinsicht falsch.

Erstens geht es nicht nur um Regen und Sonne, sondern um die Großwetterlage über Europa. Zweitens stimmt auch der Termin nicht, denn durch die gregorianische Kalenderreform des Jahres 1582 gab es eine Verschiebung um etwa elf Tage. Der eigentliche Siebenschläfertag wäre somit erst der 8. Juli. Und drittens: Den 27. Juni als sogenannten „Lostag“ als Abbild des zu erwartenden Sommers zu betrachten, ist völlig unsinnig.

Um das Sommerwetter vorauszusagen, sollten wir jedoch besser einen etwas größeren Zeitraum von ein bis zwei Wochen von Ende Juni bis Anfang Juli als Grundlage nehmen, und sich nicht allein auf den Siebenschläfertag verlassen.

Aberglaube hin oder her: Meteorologen sehen zu dieser Zeit tatsächlich eine Stabilisierung der Großwetterlage, die meist über eine längere Zeitspanne anhält. Der Grund dafür sei die Besonderheit der Erdatmosphäre. In etwa zehn Kilometer Höhe wehen sogenannte Jetstreams im Zickzack um die Erde. Sie beeinflussen die Zugbahnen der Hoch- und Tiefdruckgebiete und sind damit wesentlich für die Wetterentwicklung verantwortlich.

In der Zeit von Ende Juni bis Anfang Juli bleibt der Verlauf des Jetstreams relativ konstant, entsprechend stabil verhält sich die Wetterlage. Ob es sonnig oder regnerisch wird, hängt letztlich davon ab, ob der Wind in einer Süd- oder Nordkurve über Europa hinweg zieht. Wenn der Jetstream südlich verläuft, herrscht eher Tiefdruckeinfluss und unbeständigeres Wetter, ein nördlicher Verlauf hingegen bedeutet Hochdruck und Sonnenschein.

Das vorherrschende Wetter zwischen dem 27. Juni und Anfang Juli begleitet uns deshalb häufig durch die folgenden sieben Wochen, also bis Ende August.

Was erwartet uns in diesem Sommer nach der Siebenschläferregel? Nach den zurückliegenden Sommer- und Hitzetagen ändert sich das Sommerwetter mit der Zufuhr schwülwarmer Luftmassen in eine gewitterträchtige Wetterlage. Auch in der nächsten Woche kann es bei weiterhin sommerlichen Temperaturen immer wieder einzelne Gewitter und Regenschauer geben.

Trefferquote bei 60 bis 70 Prozent

Trifft die Bauernregel für den Siebenschläferzeitraum zu, gibt es sicher keinen zu kalten Sommer. Gegenüber dem normalen gemäßigten Mitteleuropäischen Klima könnte es, wie meist in den letzten Jahren, einen zu warmen Sommer geben. Da es aber in den nächsten Tagen immer wieder Schauer und einzelne Gewitter gibt, bleibt zu hoffen, dass der Sommer nicht so extrem trocken wie die zurückliegenden Dürresommer 2018 und 2019 wird.

Laut Meteo Schweiz liegt die Trefferquote in unserer Region bei 60 bis 70 Prozent, das passt beim Hochrheinwetter seit 1997 auch ungefähr. Tatsächlich passte die Siebenschläferregel in den vergangenen 23 Jahren seit Aufzeichnungsbeginn 16 Mal. Sieben Mal passte sie nicht, wobei 1997, 2006 und 2016 das Sommerwetter sogar besser war.