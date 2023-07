„Ihr habt euch in verschiedenen Bereichen außerhalb der Schule engagiert. Und das ist total wichtig“, begrüßte Schulleiter Bernd Rieckmann die jungen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler.

Das obligatorische Sozialpraktikum am Bad Säckinger Scheffelgymnasium umfasst eine 18-stündige Arbeit in einer sozialen Einrichtungen und kann von den Schülerinnen und Schülern in der achten oder neunten Klasse absolviert werden. Die verschiedenen Eindrücke und Erfahrungen werden dabei in Tagebüchern protokolliert.

Anne Kütemeier, die zusammen mit Birte Ferraro die Leitung des Praktikums übernommen hat, las aus diesen Berichten einige Beiträge vor. So einer aus dem Kindergarten: „Es war einfach schön, wie das kleine Mädchen mir immer mehr vertraut hat“. Ein anderer: Besonders bemerkenswert, dass ich plötzlich die Rolle gewechselt habe, von Schüler zu Erzieher“.

Viele der jungen Ehrenamtlichen erhielten durch das Praktikum einen ungewohnten Einblick in die verschiedenen Berufe und wurden mit dem Umfeld der Arbeitswelt vertraut. Ebenso wuchs das Verständnis und die Wertschätzung für einige der Arbeitsfelder. „Die Arbeitswelt ist für mich nicht mehr so weit weg“, lautet ein Eintrag. Ein weiterer betonte: „Jetzt weiß ich, wie schwer es für Lehrer ist, die ganze Klasse unter Kontrolle zu halten.“ Erkenntnisse, die sich in zahlreichen Berichten widerspiegelten, waren, dass vielen die ehrenamtliche Arbeit Spaß gemacht und sie persönlich weitergebracht habe.

Zum Schluss gab Anne Kütemeier den Schülern noch einen Rat mit auf den Weg: „Schaut nicht nur zu, lasst euch nicht nur bedienen, sondern packt mit an.“ Als Anerkennung ihres Ehrenamtes erhielten alle Schüler ein Zertifikat, das auch bei künftigen Bewerbungen dienen soll.