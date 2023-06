Neue Wege geht das Bad Säckinger Rathaus, um auf die Vielseitigkeit der Ausbildungsberufe aufmerksam zu machen, die bei der Stadtverwaltung möglich sind. „Behörden sind in der Wahrnehmung vieler junger Menschen noch immer verstaubt und langweilig“, so Bernd Oßwald, Leiter des Personalamtes. Doch: „Die Stadt bietet so viel mehr“, findet er. Die Stadt Bad Säckingen möchte daher zunehmend das Ausbildungsmarketing weiter ausbauen. Denn: „Die Stadt Bad Säckingen hat den Wert der Nachwuchskräfte erkannt.“ Aus diesem Grund sei die Anzahl an Ausbildungsplätzen in den vergangenen Jahren gestiegen.

Um jungen Menschen einen besseren Einblick in die jeweiligen Berufe zu geben, hat die Stadt jetzt einen Imagefilm vorgestellt. Darin stellt Bernd Frenzel, Leiter Eigenbetrieb Abwasser, in kurzen Abrissen die Ausbildungsmöglichkeiten im Eigenbetrieb Abwasser vor. Zudem wird Bad Säckingen in wenigen Worten vorgestellt. „Dieser Imagefilm ist über YouTube zu sehen“, so Thomas Ays vom Tourismus- und Kulturamt. Und es soll auch nicht bei diesem Film bleiben. „Wir werden weitere Berufe aus der Stadtverwaltung in dieser Form vorstellen“, verspricht Ays.

„Wer heute in den Zeiten des Fachkräftemangels qualifizierte Nachwuchskräfte akquirieren möchte, muss sich bei den jungen Menschen gleichermaßen bewerben, wie diese sich bei uns“, so Oßwald. Bei der Stadt Bad Säckingen sind Ausbildungsstellen in den Bereichen Verwaltungsfachangestellte, Gärtner in der Fachrichtung Zierpflanzenanbau, Fachkraft für Abwassertechnik, Forstwirt und neu ab diesem Jahr auch als Tischler möglich. Hinzu kommen Studiengänge im Bereich Public Management und Digitales Verwaltungsmanagement. Auch ein Duales Studium in den Bereichen Personalmanagement; Tourismus, Hotellerie, Gastronomie sowie ebenfalls neu eingerichtet Architektur ist möglich.

Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2024 werden bereits entgegengenommen. Ansprechpartnerin ist Karin Ziegler vom Personalamt.