Mit großem Engagement kümmert sich die Fachwartevereinigung Hochrhein neben der Pflege und dem Erhalt der Streuobstwiesen um eine ökologische und nachhaltige Gartenkultur. Ob bei der Fachwarteausbildung oder den einzelnen Aktivitäten in den Bereichen Obstbau, Garten und Landschaft leisten die Mitglieder der Fachwartevereinigung dadurch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Ein großes Lob für diesen vorbildlichen Einsatz gab es bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Engel“ in Niederhof von Klaus Nasilowski, Regionenvertreter für den Bereich Hochrhein des Landesverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg. Ein weiterer Pfeiler des Vereins ist die Kontinuität im Vorstand. So gab es bei den Wahlen nur einen Wechsel. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Theo Bär schied nach neun Jahre aktiver Vorstandsarbeit aus dem Gremium aus.

Als Nachfolgerin des bisherigen Beisitzers Jürgen Saur, der künftig als stellvertretender Vorsitzender dem Vorstand angehört, wählten die Anwesenden Yvonne Gehweiler. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Edgar Koller, Kassierer Georg von Roth, Schriftführer Björn Baldischwiler, die Beisitzer Trautwein Bachthaler, Roswitha Brodbeck, Dieter Silberzahn und Anna Sutter. Karin Albicker und Birgit Tröndle werden weiterhin die Kasse prüfen.

Rückblick auf vergangene Jahre

In seinem Rückblick auf die letzten drei Jahre berichtete Björn Baldischwiler über zahlreiche Aktivitäten. Dazu zählen beispielsweise die Teilnahme an überregionalen Streuobstpflegetagen, Besichtigungen, Kräuterwanderungen, Pflegekurse in der Beerenanlage Dogern oder Obstbaumschnittkurse. Bei den Stammtischen wurden der gegenseitige Austausch und die Geselligkeit gepflegt.

Vorsitzender Edgar Koller informierte über die derzeit stattfindende Fachwarteausbildung. Bei der Ausbildung lernen die Teilnehmer in Theorie und Praxis einen fachgerechten Umgang mit Natur, Garten und Landschaft kennen. Dazu gehört insbesondere das sachgerechte Schneiden und die Pflege von Obstbäumen und Sträuchern. Als Ratgeber für die Öffentlichkeit spielen die Obst- und Gartenfachwarte als Multiplikatoren eine wichtige Rolle, betont Koller. Zu einem funktionierenden Verein gehört eine intakte Finanzlage. Die Kassenprüferinnen Karin Albicker und Birgit Tröndle bescheinigten dem Kassenwart Georg von Roth eine einwandfreie Buchführung.

Blick auf das Programm

Dies ist das Programm für das Jahr 2023: jeweils an den Samstagen, 4. und 18. März, beteiligt sich die Fachwartevereinigung an den überregionalen Streuobstpflegetagen. Eine Kräuterwanderung findet im Mai statt. Im Juni ist eine Betriebsbesichtigung des Obstbaubetriebes Max Hagin in Haltingen geplant. Ein Pflegekurs von Strauchbeeren wird im August angeboten. Im September informiert Klaus Nasilowski über Bekämpfungsmöglichkeiten der Laubholzmistel. Einen Obstbaumschnitt gibt es wieder im November.