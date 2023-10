Bad Säckingen – Wo würde ein solcher Trompetenwettbewerb besser hinpassen als in die Trompeterstadt Bad Säckingen, wo der Trompeter von Säckingen die Gäste bereits im Schlosspark begrüßt? Bereits zum vierten Mal findet am kommenden Samstag, 14. Oktober, dieser vom Trompetenmuseum veranstaltete internationale Wettstreit statt.

Das Interesse aus dem Ausland ist in diesem Jahr groß, die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, Italien und der Schweiz. Aus der elsässischen Nachbarschaft und aus Österreich ist dieses Mal niemand dabei. Dafür reisen die jungen Trompeter von München, Köln und Weimar aus nach Bad Säckingen.

„Es sind meist junge Leute zwischen 15 Jahren und Mitte 20, zum ersten Mal“, so berichtet Museumsleiter und Organisator Johannes Brenke, „ist ein Teilnehmer Anfang 40 dabei, sogar noch aus der Nähe, aus dem Markgräflerland.“ Bei dem Teilnehmer handelt es sich um einen Trompete spielender Amateur mit Hauptberuf Bauingenieur. Brenke findet an seiner Bewerbung „bemerkenswert und positiv, dass sich Menschen angesprochen fühlen, die Spaß am Trompetenspielen und der -literatur haben.“

Waren bei den vergangenen drei Trompetenwettbewerben noch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Hochrhein dabei, so fehlen diese beim vierten Trompetenwettbewerb gänzlich. Aber das sind laut Brenke immer solche Wellenbewegungen. Deswegen findet der Wettbewerb auch nicht jedes Jahr statt, sondern nur alle zwei bis drei Jahre, zuletzt 2021.

Der Wettbewerb wird an einem Tag gebündelt. Aufgeteilt sind die Studierenden, Amateure und Musikschüler in zwei Kategorien – A im Kursaal und B im Saal des Schlosses Schönau. Der Trompetennachwuchs darf sich einen ganzen Tag an der Fachliteratur messen, etwa an den Pflichtstücken wie dem einzig wirklich romantischen Trompetenkonzert, dem Konzertstück von Oskar Böhme (die Fortgeschrittenen). Die Kategorien unterscheiden sich im Schwierigkeitsgrad der Werke. Alle Teilnehmer haben die gleichen Pflichtstücke zu spielen, in der Kategorie B ein etwas leichteres. Dazu trägt jeder ein Stück seiner Wahl sozusagen als „Kür“ vor. Auf dem Programm stehen Werke der Trompetenliteratur vom Barock bis zur Moderne. Sogar Kompositionen von Paul Hindemith und Bernd Alois Zimmermann finden sich im Repertoire.

Altersbeschränkungen zu Teilnahme am Trompetenwettbewerb gibt es keine, denn solche Beschränkungen würden, so Brenke, dem wahren Leistungsstand oft gar nicht gerecht werden. Es gab aber auch einmal den Fall, dass ein Trompeter so gut war, dass das Trompetenmuseum spontan noch einen Sonderpreis vergab. Die meisten Teilnehmer greifen auf die erfahrenen Korrepitorinnen Katharina Kegler (Musikhochschule Freiburg) und Emi Ogino (Musikhochschule Würzburg) zurück, nur wenige bringen ihre eigenen Begleiter mit in die Trompeterstadt.

Mit den Professoren Kurt Nagel, Wolfgang Guggenberger, Markus Würsch, Jörge Becker, Helmut Erb und dem in der Blechbläserwelt bekannten Anthony Plog hat Brenke wieder ein hochkompetentes Juryteam zusammengestellt. Auch die von der Volksbank Rhein-Wehra gesponserten Preise können sich sehen lassen. Der erste Preis in der Kategorie A ist mit 800 Euro dotiert. Die Besten und Ausgezeichneten des Wettbewerbs sind im Anschluss ab 19 Uhr bei einem Preisträgerkonzert im Kursaal zu hören. Ziel des Trompetenwettbewerbs ist es, den Nachwuchs zu fördern, wie auch fortgeschrittenen Trompeterinnen und Trompetern ein Forum für ihr Können zu bieten.