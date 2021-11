von Gabriele Rasenberger

Gisela Trzebitzky kann am heutigen Sonntag ihren 95. Geburtstag feiern. Aufgewachsen ist sie in Karlsruhe, dort arbeitete sie auch, bevor sie als junge Frau für ein Jahr als Haushaltshilfe nach Stockholm ging. 1954 heiratete sie. Aus dieser Ehe gingen fünf Kinder hervor, von denen vier noch leben. Auch wenn die Familie aufgrund des Berufes ihres Mannes oft umziehen musste, lebt Gisela Trzebitzky nun schon mehr als 50 Jahren in Bad Säckingen, „wo ich mich heimisch fühle“, wie sie betont. Sie hat sich auch für Vereine engagiert, war beim Turnen der VHS, lange auch beim Donnerstagswandern des Schwarzwaldvereins dabei. Hier ist sie inzwischen Ehrenmitglied. Zeitweise war sie auch Vorsitzende des katholischen Frauenbundes.

Rückblick auf viele Reisen

Ihre Kinder haben ihr viele Reisen ermöglicht, ob es nun Amerika, Türkei war oder Südfrankreich – hier auch in Verbindung mit der Partnerstadt Sanary-sur-Mer. Der dortige Urlaub führte die leidenschaftliche Schwimmerin ans Meer. Durch Briefwechsel mit ihren Kindern und ihren sieben Enkeln ist sie immer gut informiert. Außerdem schätzt sie die Geselligkeit. Oft kommen Freunde vorbei, mit denen sie Spiele macht. Außerdem puzzelt sie gerne. Wenn es möglich ist, möchte sie mit der ganzen Familie den Geburtstag feiern.