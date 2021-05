von Werner Probst

Eva Schmidt wird am heutigen Donnerstag 85 Jahre alt. Mit Bewegung hält sie sich fit. Sie ist täglich noch auf einem Spaziergang anzutreffen und dankbar, dass sie ihren gepflegten Haushalt noch selber machen kann.

Lob für Nachbarn

Zu den großen Freuden von Eva Schmidt gehört ihr Balkon. Hier hat sie Blumen in allen Farben. Auch ihre Wohnung ist reich dekoriert und liebevoll eingerichtet. Außerdem schätzt sie sehr, dass sie nette Nachbarn hat und auch der im Hause lebende Sohn immer zur Hilfe bereit ist.

Einige Urlaubserinnerungen

Im Banat in Rumänien kam Eva Schmidt auf die Welt. Sie war in einer Klosterschule, arbeitete dann auf einer Landwirtschaft und heiratete 1955 ihren Mann Mathias. Ein Sohn brachte sie auf die Welt. Nach dem sie 23 Jahre in einer Knopffabrik gearbeitet hatte, starb 1995 ihr Mann. Da bereits der Sohn in Bad Säckingen wohnte, zog sie auch in die Trompeterstadt. In der Basler Straße konnte sie eine Wohnung beziehen. Gerne erinnert sich Eva Schmidt an die früheren Urlaubsaufenthalte. So war sie schon öfters in ihrem Heimatland Rumänien.