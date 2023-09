Schulleiterin Christine Rutschmann von der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule blickt zuversichtlich ins neue Schuljahr. „Wir starten gut“, sagt sie. Insgesamt 392 Schülerinnen und Schüler werden die Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen besuchen. Mit dabei auch 19 Kinder in der Vorbereitungsklasse für geflüchtete Kinder (VKL).

Das ist eine Einrichtung für Geflüchtete in der Hans-Thoma-Schule, die seit vergangenem Jahr besteht. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 15 Jahren besuchen eine Klasse und werden je nach Leistung in Gruppen eingeteilt. „In einem fließenden Prozess werden diese Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedenen Ländern stammen, entsprechend ihren Leistungen, in den Schulalltag integriert“, erklärt die Schulleiterin. Betreut wird diese Klasse von einer VKL-Fachkraft. „Wir pflegen einen sehr guten Austausch zur Bad Säckinger Flüchtlingsunterkunft“, sagt Rutschmann weiter. Das erleichtere die Arbeit mit den Schülern, was allen zugute käme.

Im neuen Schuljahr werden 71 neue Schülerinnen und Schüler in drei Klassen eingeschult. „Wir starten immer schon dreizügig“, sagt Christine Rutschmann. Allerdings werden die einzelnen Klassen immer voller, was sie und die 35 Lehrerinnen und Lehrer in der Schule stets vor neue Herausforderungen stelle.

Neu wird eine Sanitäts-AG sein. In dieser Arbeitsgruppe werden die Schüler darauf vorbereitet, im Ernstfall unterstützend zur Seite zu stehen, bis ein Lehrer oder Arzt eintrifft. „Natürlich nehmen die Schüler keine medizinischen Aufgaben vor“, erklärt die Schulleiterin. Es geht darum, dem erkrankten oder verunfallten Schüler tröstend und unterstützend zur Seite zu stehen. Bereits vor Ende des vergangenen Schuljahres haben die ersten Schüler einen Rot-Kreuz-Kurs besucht. „Die Sanitäts-AG wird sich künftig wöchentlich zu einer Sitzung treffen, um die Dienstpläne abzusprechen“, erläutert Christine Rutschmann. Ebenfalls neu: Um bei den Schülern aller Klassenstufen die Basiskompetenz im Fach Mathematik zu stärken, wird es für jede Klassenstufe mit „Lernen mit Rückenwind“ eine Förderstunde pro Woche geben. Für die unteren Klassen gibt es dieses Angebot auch im Fach Deutsch.

Seit einigen Jahren gibt es in der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule den Entwicklungspreis für die Abschlussklassen. Diesen vergibt der Förderverein der Schule. „Hierbei handelt es sich um einen wichtigen Preis für uns, weil damit nicht die Leistung eines Schulfachs gewürdigt wird, sondern die persönliche Entwicklung eines Schülers oder einer Schülerin im Laufe der Schulzeit“, erklärt die Schulleiterin gegenüber dem SÜDKURIER. Dieser Preis soll auch zum Ende des kommenden Schuljahres wieder vergeben werden.