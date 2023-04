Die Verkehrswacht fällt zu Schuljahresbeginn mit ihren Bannern auf. Dabei steht die Verkehrserziehung im Brennpunkt der Vereinsarbeit. „Die Kinder im Verkehr und auf allen Wegen stehen weiterhin im Mittelpunkt unserer Arbeit“, sagte die wiedergewählte Vorsitzende Elisabeth Vogt bei der Hauptversammlung.

Der bürgerschaftlich organisierte Verein in Bad Säckingen hat seine Aktionen bis nach Dachsberg und St. Blasien ausgedehnt. Der Schülerverkehr ist zu Stoßzeiten an manchen Stellen eine Herausforderung. „Da sind wir in Herrischried bei der neuen Gemeinschaftsschule und in Dachsberg an der Waldorfschule angesprochen worden, auch was zu machen“, sagte Vogt. Die Ortsverkehrswacht ist mit ihrer Arbeit wieder in stabilem und ruhigem Fahrwasser angekommen. Vor vier Jahren drohte die Fusion mit dem Bezirk Waldshut, vor zwei Jahren fand sich ein neuer Vorstand in Bad Säckingen. Jetzt wird „wieder an den alltäglichen Hotspots im Verkehr gearbeitet“, sagte Schriftführerin Carola Plaßmann.

Die Verkehrsberuhigung an Kindergärten und Schulen ist mit kleinen Schritten vorangekommen, etwa in der Hauensteinstraße, die seit neuestem Einbahnstraße ist. „Die Nachbarschaft hat sich bestens daran gewöhnt, das klappt gut“, bestätigte Plaßmann, sie wohnt dort. Die Ortsverkehrswacht hatte als Vermittler zwischen unterschiedlichen Interessen abzuwägen. Der Parkplatz für Gäste des Hotels Schneider kann direkt angefahren werden, erst danach beginnt das Einfahrtsverbot.

Vizevorsitzender und Polizeirevierleiter Albert Zeh sagte: „Das ist erst mal auf ein Jahr befristet und dann wird evaluiert.“ Sich der Gefahrenstellen für alle Verkehrsteilnehmer anzunehmen, im Hintergrund die Vorarbeit zu leisten „und die Bürger mit einzubinden, das ist eine wichtige Arbeit“, so Vogt. Im Fokus der Verkehrswacht stehen auch Berufspendler, die mit dem Rad zwischen Holzbrücke und Münsterplatz zu schnell fahren, und eine Gefahrenstelle an der Dürerstraße, die „jetzt verstärkt betrachtet wird“, so Vogt.