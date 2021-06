von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit können am heutigen Freitag Klaus und Anita Fröhlich feiern. Jahrzehnte führte das Jubelpaar das Café-Restaurant „Am Bergsee“, das nunmehr vom Sohn geführt wird. Aktiv ist das Jubelpaar aber immer noch. In der warmen Jahreszeit bieten sie 18 Boote an, mit denen die Gäste auf dem Bergsee fahren können.

In Singen am Hohentwiel kam Klaus Fröhlich 1941 auf die Welt. Nach dem Schulbesuch machte er in Freiburg eine Kochlehre und war anschließend bei der deutschen Speisewagengesellschaft als Koch tätig. Zu seinen schönsten Erlebnissen gehörte dabei, als er ein Königspaar verköstigen durfte. In vielen Ländern war er auf seinem Beruf tätig. So zeigte er seine Kochkünste in England, Schottland, Kaledonien, Neuseeland, Kanada und Australien. 1970 kam er wieder in seinen Geburtsort zurück. Hier lernte er seine Frau Anita kennen.

Anita Fröhlich kam 1943 in Stockach auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule und anschließend die Höhere Handelsschule und war dann als Bürokraft in Friedrichshafen und dann in Singen beschäftigt, ehe 1971 in Singen die Hochzeitsglocken läuteten. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Noch im gleichen Jahr wurde in der Trompeterstadt das Bergseerestaurant übernommen und die Gäste mit leckeren Speisen verwöhnt.

Aber auch auf der gesellschaftlichen Seite hatte das Lokal einen großen Stellenwert. So wurden vielfach Tanzabende veranstaltet, die sehr beliebt waren. Vielfach waren es auch Stammgäste, die sich fast täglich in dem idyllisch gelegenen Gasthaus trafen. Hart traf es das Jubelpaar, als 1980 das Gasthaus zum Großteil einem Brand zum Opfer fiel.

Fast auf den Tag genau nach zehn Jahren, im Oktober 1990, konnte das erweiterte Gasthaus in der heutigen Größe eröffnet werden. Seit dem Januar 2000 wird das Gasthaus vom Sohn Holger geführt.

Am Bergsee fühlt sich das Jubelpaar ausgesprochen wohl. „Es ist das schönste Plätzchen im Leben für uns“, sagte Klaus Fröhlich. Gemeinsam führt das Paar den Bootsverleih und freut sich immer wieder, wenn man sich mit früheren Stammgästen unterhalten kann.

Zu der heutigen großen Freude gehört, dass auch der in Berlin lebenden Sohn mit seiner Frau und den beiden Kindern zum Fest kommen können, zumal auch zwei Tage später, am Sonntag, Klaus Fröhlich, seinen 80. Geburtstag feiern kann.

An den beiden Festtagen werden sicherlich die Gratulanten recht zahlreich sein. Sie werden sich den guten Wünschen der Verwandten anschließen.