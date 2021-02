Unter der Firmenbezeichnung Global Cold Chain Solutions GmbH (GCCS) hat Michael Brielmann als Geschäftsführer eine neue Firma in der Rheinvogtstraße 17 in Bad Säckingen-Wallbach gegründet. In Zeiten von Corona, in denen Impfdosen gekühlt und bis unter minus 70 Grad gelagert und transportiert werden müssen, ist der Zweck dieser neuen Firma von großem Interesse.

Michael Brielmann, der vor der Gründung seiner Firma jahrelang in leitender Position bei der Vita Zahnfabrik Bad Säckingen als Verkaufsdirektor tätig war, erklärt, was die Firma herstellt, wie die Produktion abläuft und wer zu den Kunden zählt.

Isolationsplatten und Kälteakkus

In den 1.700 Quadratmeter großen Hallen, in denen vorher die Firma Finzer tätig war, werden zum einen Isolationsplatten mit modernen CNC-Maschinen zugeschnitten und konfektioniert und zu Transportverpackungen von 5 bis 3.600 Liter Inhalt nach Kundenspezifikation verarbeitet. Des Weiteren werden Kälteakkus für verschiedene Temperaturbereiche abgefüllt.

Der Pharmakunde oder sein Logistikpartner verpackt die temperaturkritischen Produkte, wie Medikamente oder Impfstoffe, dann beim Versand in dieser speziell für diesen Zweck hergestellten Transportverpackung und fügt die Kälteakkus hinzu. Dabei werden die Größe der Verpackung und die Anzahl der notwendigen Kälteakkus an die spezifischen Anforderungen des Produkts und des Transportwegs angepasst. Damit wird sichergestellt, dass einerseits die Kältekette eingehalten und andererseits der Frachtraum optimal genutzt wird.

Pharmazeutische Industrie

Kunden sind die pharmazeutische Industrie und Logistikunternehmen mit spezialisierter Pharmalogistik. Denn nicht nur Impfstoffe gegen Corona müssen gekühlt transportiert und gelagert werden, sondern auch viele andere temperatursensitive Medizinprodukte. Die Entwicklung der Verpackungslösungen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Kunden.

Zweck der Firma GCCS Im Handelsregister, in dem die Firma Global Cold Chain Solutions GmbH am 23. November 2020 eingetragen wurde, ist der Zweck der Firma wie folgt angegeben: „Die Produktion und der Handel mit Produkten zur Einhaltung von Kühlketten beim Transport temperaturkritischer Güter. Außerdem werden Dienstleistungen rund um die Einhaltung von Kühlketten, zum Beispiel die Entwicklung und Validierung von Kühl-Transportlösungen, angeboten.“

In der Pandemie hat sich gezeigt, wie kritisch sichere Lieferketten sind. Die Lage in Bad Säckingen ist daher ideal, da durch die Nähe zum Zielkunden, vor allem im Raum Basel und Umgebung, kurze Lieferwege sichergestellt sind und flexibel und schnell auf die Bedarfe der Kunden reagiert werden kann. Firmen, die hiervon profitieren können, sind zum Beispiel Novartis in Stein-Säckingen und Wehr.

Große und vielseitige Erfahrung

Michael Brielmann nutzt die Erfahrung und Expertise einer seit Jahren etablierten in Melbourne, Australien ansässigen Firma, die Global Cold Chain Solutions Pty Ltd, welche bereits zugelassener Lieferant von über 200 Pharma- und Logistik-Unternehmen ist, darunter bekannte Namen wie Roche, Pfizer, CSL Behring und Zoetis oder Kühne + Nagel und DB Schenker. In Australien werden auch alle erforderlichen Tests und Validierungen von Verpackungslösungen in Unternehmens eigenen Labors durchgeführt. Die GCCS GmbH zeichnet für die Aktivitäten in Europa verantwortlich.

Seine Erfahrungen aus der Zeit bei Vita, die Medizinprodukte herstellt, sowie seine frühere langjährige Tätigkeit beim Kältetechnik-Spezialisten Liebherr, kommen ihm bei seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer einer Produktionsfirma validierter Kühlketten-Produkte zu gute.

Produktion in Wallbach

Die Firma GCCS wird in Wallbach mit verschiedenen Anlagen und sechs bis acht Mitarbeitern produzieren. Die Gründung weiterer Zweigbetriebe in Europa ist geplant, um auch die dort ansässige pharmazeutische Industrie vor Ort beliefern zu können. Doch zunächst ist der Beginn der Produktion in Bad Säckingen-Wallbach, in der Rheinvogtstraße 17 ab März 2021 geplant. Zur Einhaltung dieses Termins ist die tatkräftige Unterstützung aus Australien vor Ort. Brenton Cole, Global Operation Manager der GCCS Pty Ltd. wird zwei bis drei Monate den Anlauf der Produktion begleiten.