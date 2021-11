von sk

Mit dem russischen Pianisten Sergey Tanin wird die Jubiläums-Saison 2021/22 des 75. Zyklus‘ der Säckinger Kammermusik-Abende am Sonntag, 21. November, 19.30 Uhr, im Kursaal fortgesetzt. Auf dem Programm stehen Franz Schuberts „Sonate Nr. 19 C-Moll“ D 958; Claude Debussys „Suite bergamasque“ und Sergej Prokofjews „Sonate Nr. 8 B-Dur“ op. 84. Vorab, um 18.15 Uhr, ist der Film „Sergey Tanin – der Pianist, der aus der Kälte kam“ von Helen Stehli Pfister von 2019 als SRF-Koproduktion zu sehen (Dauer: 53 Minuten), heißt es in der Ankündigung des Tourismus- und Kulturamts.

Lob

Seitdem im vergangenen Sommer Konzerte wieder möglich wurden und vor einigen Wochen Sergey Tanins Debüt-CD erschien, wird der 1995 in Jakutien/Sibirien geborene Pianist über alle Maßen gelobt, als „vituoser Teufelskerl am Steinway“ (Mainpost 7/21) und für seine „stupende Technik, großartige Musikalität“ (Pizzicato 9/21) und als Pianist, von dem „man noch hören wird, heißt es weiter in der Ankündigung zum Konzert.

Preise

Sergey Tanin ging demnach als Gewinner des Publikums- sowie des dritten Jury-Preises aus dem „Concours Géza Anda 2018“ hervor und erhielt zahlreiche weitere Auszeichnungen in Russland, Finnland und Deutschland. Mit Klavierabenden und als Solist gastiert Tanin mit namhaften Orchestern in Russland, der Schweiz, Deutschland, Griechenland und Frankreich.

Eintrittskarten

Einzel-Tickets zu 21 Euro, ermäßigt 19 oder 5 Euro, sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich in der Tourist-Info Bad Säckingen, Waldshuter Straße 20, Telefon 07761/568 30, im Trompeterschloss, Telefon 07761/22 17, sowie in weiteren bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen. Es gibt keine Abendkasse. Vierer-Abos zu 68 Euro/ermäßigt 20 Euro für alle vier noch folgenden Veranstaltungen der Säckinger Kammermusik-Abende sind noch vorhanden. Weitere Konzerte folgen am 23. Januar mit dem Varian Fry Streichquartett der Berliner Philharmoniker, am 14. April mir Sergey Malov und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn sowie am 8. Mai mit der Oper „Der Trompeter von Säkkingen“.