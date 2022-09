Bad Säckingen - Eine umfangreiche Palette davon, was Bad Säckingen für Senioren zu bieten hat, stellt sich jetzt am kommenden Samstag, 17. September, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im hinteren Bereich des Fridolinsmünsters und im Alten Hof vor.

Über 20 Organisationen, Einrichtungen und Vereine aus der Seniorenarbeit, stellen sich beim ersten Senioren-Aktionstag in Bad Säckingen vor. Initiator ist der Bad Säckinger Stadtseniorenrat, der im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen hatte, aber coronabedingt nicht feiern konnte. Aber auch die erschwerte Suche nach einem Nachfolger auf dem Posten des Vorsitzenden, verzögerte alles. „Mit dieser Veranstaltung möchten wir den Besuchern einen Überblick über das vielfältige Angebot für ältere Menschen in Bad Säckingen geben“, erklärt die neue Vorsitzende, Carmen Schlachter.

Themen wie Hilfe im Alltag, ambulante Pflege, Hausnotruf, Wohnraumberatung, Pflegevermittlung, Freizeitgestaltung, Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, Digitalisierung und einiges mehr stehen am Aktionstag für Senioren im Mittelpunkt. „Denn mit dem „Älterwerden“ sollte man sich frühzeitig auseinandersetzen“, meint Schlachter. „Gegenseitige Unterstützung, Netzwerke, bürgerschaftliches Engagement und professionelle Hilfe tragen dazu bei, solange wie möglich selbstständig leben zu können“.

Im Januar des Jahres ist die Idee für den Aktionstag entstanden. „Wir haben optimistisch mit sechs bis acht Institutionen gerechnet“, erklärt die Vorsitzende.

Dass der Aufruf des Stadtseniorenrates aber auf eine derart große Resonanz stößt, damit hatten die Mitglieder nicht gerechnet. „Immer noch erhalten wir Anrufe und Anfragen, ob die Teilnahme noch möglich wäre“, sieht sich die Vorsitzende darin bestätigt, wie wichtig diese Veranstaltung für die Senioren in der Stadt ist. Schirmherr ist Bürgermeister Alexander Guhl.

Ein zusätzliches Jubiläumsfest über den Aktionstag hinaus ist nicht vorgesehen, dennoch wollen sich die Stadtsenioren mit weiteren Aktionen einbringen. „Wir sehen großen Bedarf im Bereich Computer oder Smartphone“, so Schlachter und betont, dass das Angebot keine Konkurrenz zur Volkshochschule darstellen soll: „Wir wollen, dass die Senioren in ganz kleinen Gruppen mit ihren eigenen Geräten den Umgang lernen.“Die Stadtsenioren wünschen sich, Patenschaften zwischen Jung und Alt zu knüpfen. „Wir denken darüber nach, Kontakte zu den Schulen zu knüpfen, die uns in verschiedenen Bereichen unterstützen könnten“, so Carmen Schlachter weiter.