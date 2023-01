von Stefan Pichler

Das Vorstandsteam des Kreisseniorenrates (KSR) unter dem im vergangenen Jahr neu gewählten Vorsitzenden Karl-Heinz May will zukünftig den informellen Austausch mit den Stadt- und Ortsseniorenräten im Landkreis intensivieren. So fand kürzlich ein erstes Gespräch im Pflegeheim St. Franziskus in Bad Säckingen statt. Um den Teilnehmerkreis zu begrenzen hatte der KSR zunächst die Vertreter des westlichen Landkreises (Stadtseniorenräte Bad Säckingen, Laufenburg und Wehr, Ortsseniorenrat Murg) eingeladen. An der Gesprächsrunde nahm auch Ulrike Klein von der Altenhilfefachberatung des Landkreises teil.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Zunächst stellten die jeweiligen Vorsitzenden der Seniorenvertretungen ihre jeweiligen Projekte vor, die alle auf die Belange der Senioren abgestimmt und in ähnlicher Form bei allen Seniorenvertretungen im Angebot waren.

Es gab jedoch auch Unterschiede. So sieht sich das Stadtseniorenwerk Bad Säckingen als Bindeglied zu den bereits vorhandenen kirchlichen und kulturellen Angeboten in der Stadt. Als eigene Veranstaltung sei im vergangenen Jahr ein Seniorenaktionstag organisiert worden, der insgesamt sehr gut angekommen sei, sagte die Vorsitzende Carmen Schlachter. Harald Orth aus Wehr sprach sich für individuelle Lösungen aus. Die Seniorenwerke bräuchten auf örtlicher Ebene keine Veranstaltungen organisieren, die in ähnlicher Form schon durch andere Einrichtung wie etwa die AWO angeboten werden.

Jürgen Wagner aus Laufenburg unterstrich, dass ihm die Mobilität der Senioren sehr wichtig sei. Das wurde von der Seniorenvertretung in Wehr ebenfalls so gesehen. So würden dort die Senioren auf Wunsch zum Arzt oder zu den Veranstaltungen gefahren. In Wehr gibt es auch Fahrten vom Pflegeheim in die Stadt.

Zweimal im Jahr oder bei aktuellen Themen der Seniorenarbeit finden in Laufenburg Abstimmungsgespräche mit dem Bürgermeister statt. In Wehr gibt es solche Gespräche vierteljährlich.

Ein wichtiges Thema für alle Seniorenvertretungen ist das Thema „Digital-Kompass“. Hierzu gibt es verschiedene Angebote im Umgang mit dem iPhone, Laptop oder PC.