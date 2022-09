von Susanne Eschbach

Ganz offensichtlich hat der Stadtseniorenrat mit seinem Aktionstag für Senioren nicht nur den Nerv der Bad Säckinger Einrichtungen, Vereine und Gruppierungen für Senioren getroffen. Trotz des regnerisch-kühlen Wetters, machten sich zahlreiche Senioren am Samstag auf den Weg in den Münsterpfarrsaal und informierten sich darüber, was in Bad Säckingen für Senioren geboten wird. Neben verschiedenen Kulturangeboten interessierten sich die Besucher auch für die Möglichkeit, wie sie so lange wie möglich selbstständig zu Hause leben können und welche Freizeitmöglichkeiten es für Senioren gibt.

Mehr als 20 Anbieter mit einem Angebot für Senioren zeigten auf, wie umfangreich das Angebot in Bad Säckingen ist. So gibt es den Hausnotruf beim Deutschen Roten Kreuz. Promedica Plus bietet eine Rundumversorgung für Senioren in den eigenen vier Wänden an.

Darüber hinaus standen aber auch die Themen Freizeit und Unterhaltung im Fokus. Der Kulturkreis für Senioren war vor Ort und stellte sein Freizeitangebot vor. Weiter standen das Lastenrad der AWO sowie das Bürgerrad „Trompeterle“ vor dem Münsterpfarrhof sowie der BUND oder das Seniorenzentrum St. Franziskus hatten zahlreiche Informationen im Gepäck. Für das leibliche Wohl der Gäste wurde im Alten Hof gesorgt und auch die Musik mit dem „Trompeter von Säckingen“ oder der Band „Haribo“ wurde nicht vergessen.

Große Resonanz

„Ich freue mich darüber, dass das Angebot so toll angenommen wird“, freute sich Carmen Schlachter, die Vorsitzende des Stadtseniorenrates. Ursprünglich war geplant, die gesamte Veranstaltung unter freiem Himmel stattfinden zu lassen. Doch dann gab es, bedingt durch die angekündigten kühlen Temperaturen, eine Planänderung: Die Stadtsenioren disponierten kurzfristig um und verlegten den Großteil der Veranstaltung kurzerhand in den Münsterpfarrhof.

„Ich bin überrascht, wie wichtig es doch war, so eine Veranstaltung in der Stadt anzubieten“, so die Vorsitzende, die eine Folgeveranstaltung dieser Art nicht ausschließt. Bereits im Vorfeld gab es bereits große Resonanz auf den Aufruf an die Bad Säckinger Einrichtungen, Vereine und Gruppierungen. Anlass des Aktionstages für Senioren war das 25-jährige Bestehen des Stadtseniorenrates im vergangenen Jahr.