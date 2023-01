Die Feuerwehr

Die Gesamtfeuerwehr Bad Säckingen besteht aus den Abteilungen Bad Säckingen, Wallbach, Rippolingen und Harpolingen. Ihr gehören insgesamt 200 Mitglieder an. Davon leisten 140 Personen aktiven Dienst. 20 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren in der Kindergruppe sowie 30 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr bilden die Nachwuchsgruppen. Insgesamt leisteten die Feuerwehrangehörigen im vergangenen Jahr 4157 Einsatzstunden. Das Kommando der Bad Säckinger Gesamtfeuerwehr: Tobias Förster (Kommandant), Mark Jagenow und Christian Siebold (Stellvertreter). Informationen im Internet unter www.fwbs.de