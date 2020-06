Drei „medizinische“ Jubiläen stehen in diesem Sommer an: Günter Baitsch, Jürgen Stadler und Hans Rudolf Henche feiern in diesen Tagen ihren 80. Geburtstag.

Die drei Ärzte arbeiteten über Jahrzehnte in leitender Position an den Kliniken der Region und kennen sich seit Studienzeiten. Anlässlich ihrer Jubiläen sprechen sie über die Entwicklung der Gesundheitsversorgung in der Region, die Schließung von Kliniken und über die Zukunft der medizinischen Versorgung.

Eine fast lebenslange Freundschaft

„Wir beide haben uns 1963 im Studium in Kiel kennengelernt“, so Jürgen Stadler mit Blick auf Hans Rudolf Henche. „Wir haben dann beschlossen, in Wien weiter zu studieren, Hans Rudolf Henche hat dann Günter Baitsch mitgebracht“, so Stadler über den Beginn ihrer Freundschaft.

Das gemeinsame Studium bis hin zum Segelkurs, der Studentenverbindung und der gemeinsamem Wohnung – es lag nah, dass sich die Freunde auch auf ihrem beruflichen Weg unterstützen wollten. „Bei einem Treffen haben wir ausgemacht, dass wir mal irgendwas zusammen machen wollen. Es bot sich an: Säckingen, weil sein Vater hier war“, so Stadler weiter.

Reiner Baitsch hatte hier ein vollkommen neues Verfahren zur Verbesserung der Diagnostik von Gefäßkrankheiten entwickelt. Erst in seiner Praxis, ab 1977 dann in der von ihm gegründeten Hochrheinklinik war Baitsch damit führend im Bereich der konservativen Behandlung von Gefäßkrankheiten.

Zuerst aber machten die jungen Ärzte in den 70er Jahren ihre Fachausbildung an der Uniklinik Basel. Ende der 70er Jahre schließlich fanden alle drei dann Positionen in Rheinfelden und Säckingen: Das aufstrebende Kurwesen und die neu gebauten Krankenhäuser brauchten dringend Personal.

Der Niedergang des Kurwesens

In den siebziger und 80er Jahren war das Kurwesen auf einem Höhenflug: Vier bis sechs Wochen bekam man problemlos bewilligt, erinnert sich Baitsch. Auch der Nachfrage war groß, vom Kriegsversehrten über den Arbeiter bis hin zur ausgelaugten Hausfrau sollte sich die Bevölkerung in der Kur erholen. Dazu kam in Säckingen der Schwerpunkt auf Gefäßkrankheiten, damals einzigartig im Süden, erinnert sich Baitsch.

Bürgermeister Günther Nufer förderte den Ausbau, es entstand ein hochmodernes Kurgebiet. Bis Mitte der 90er Jahre wuchs der gesamte Standort auf insgesamt rund 1000 Betten und mit ebenso viele Mitarbeitern.

„Dann wurde gespart: nur noch drei Wochen Kur, dazu eine strenge Qualitätskontrolle“, so Baitsch. Gleichzeitig gab es enorme medizinische Fortschritte: Statt einer langwierigen konservativen Behandlung konnten nun mit einer Operation schnellere und teils bessere Ergebnisse erzielt werden. Dazu kam: „Die Verwaltung war ein Riesenproblem und auch einer der vielen Gründe für den Niedergang unserer Klinik“, so Baitsch.

Die Schließung des Spitals

Entstanden zur Förderung der Chancengleichheit des ländlichen Raumes war das Spital das „Vorzeigekrankenhaus in Baden-Württemberg„, so Stadler im Rückblick. Alle drei Ärzte sind sich einige: Die Einführung von Fallpauschalen 2004 habe alle Kliniken in Schwierigkeiten gebracht: „Der Terror der Ökonomie, dass sich alles rentieren muss, hat uns krank gemacht“, so Baitsch.

Komplikationen würden nicht mehr berücksichtigt, die Verwaltung wurde über die Fachmeinung gestellt. „Die medizinischen Techniken wurden immer besser, aber auch immer teurer. Trotzdem wurde im Gesundheitssystem immer stärker gespart,“ so Stadler. Trotzdem: „Die Schließung des Spitals 2017 erfolgte entgegen jeder Vernunft und war eine politische Entscheidung, die falsch war“, so Stadler.

Bad Säckingen Chronik eines Niedergangs: Bad Säckinger Spital schließt endgültig Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt habe man nur noch rund 300 Betten für 180.000 Menschen – ein Drittel von dem, was der Durchschnitt in Baden-Württemberg zu Verfügung habe, so Stadler. „Durch die Schließung des Krankenhauses ist die Versorgung, einschließlich Rettung, deutlich schlechter geworden – um nicht zu sagen katastrophal“, Stadler.

„In Rheinfelden gibt es die selbe Problematik“, ergänzt Henche: „So wie ich fühle, will die Stadt das Krankenhaus abreißen, obwohl es in einem ordentlichen Zustand ist.“ Es gelte daher, ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass diese regionale Versorgung besonders im Notfallbereich wichtig sei.

Gesundheitscampus und die Zukunft

„Es geht vielversprechend weiter“, so Stadler. Mit dem Gesundheitscampus sei man auf einem guten Weg, um die Versorgung zukünftig sicher zu stellen. „Im Herbst wird das Medizinische Versorgungszentrum eröffnet, eine ganze Reihe von Verträgen mit Arztpraxen sind schon unterzeichnet oder in Arbeit“, so Stadler. Dazu komme Apotheke, Physiotherapie, Notarztpraxis, Rehaklinik, Altenpflege und Kindergarten.

Bad Säckingen So könnte der Idealfall eines Gesundheitscampus in Bad Säckingen aussehen Das könnte Sie auch interessieren

„Der Campus ist auch ein bedeutender Wirtschafts- und Standortfaktor für Bad Säckingen.“ Mit dem Konzept ist Stadler sehr zufrieden: „Ich würde sogar sagen, dass wir mit dem ambulanten Campus im Endeffekt vielleicht sogar besser dastehen als vorher mit dem Spital“, so Stadler.

Die Linie in der Chirurgie gehe schließlich zur ambulanten Behandlung. Dazu komme die immer älter werdende Bevölkerung, welche eine Vernetzung mit Pflege und Reha immer wichtiger mache.

Hinsichtlich der kommunalen Trägerschaft herrscht ebenfalls Einigkeit: Die Gesundheitsversorgung sei klar eine staatliche Aufgabe, das gelte auch für Ärztehäuser. Zudem suchen junge Ärzte mehr Absicherung und bessere Arbeitszeiten – die Tendenz gehe daher klar zur Festanstellung, so die Erfahrung der drei Ärzte.