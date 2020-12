von Werner Probst

Sie feiern ein seltenes Fest: Heute vor 65 Jahren gaben sich Hans Peter Karasch und seine Frau Klara das Ja-Wort. Sie können somit das Fest der eisernen Hochzeit feiern. Sie freuen sich, noch im eigenen Haus wohnen zu können und auch darüber, dass regelmäßig die Kinder zu Besuch kommen.

In Laufenburg kam Klara Karasch, geborene Weber, 1935 auf die Welt. In Rhina wohnte die Familie. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete sie in der damaligen Firma Berberich als Weberin. Vier Kinder brachte sie auf die Welt.

Hans Georg Karasch kam 1933 in Haldersleben bei Magdeburg auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und machte anschließend eine Lehre als Maschinenschlosser. 1954 machte er einen Besuch bei seiner in Obersäckingen lebenden Schwester, was ihn bewog, in der Scheffelstadt zu bleiben. Im schweizerischen Stein, im Maschinenbau Hassler bekam er eine Anstellung. Bis zum Eintritt in das Rentenalter im Jahre 1998 blieb er dem Betrieb treu.

Engagiert in Vereinen

Klara und Hans Peter Karasch waren auch im Obersäckinger Vereinsleben feste Größen. Während Klara Karasch im Obersäckinger Kirchenchor viele Jahre ihre Sopranstimme erklingen ließ und sich noch gut daran erinnert, wie öfters auch nach den Proben in geselliger Runde gesungen wurde, gehört ihr Mann zu den Mitgründern des Obersäckinger Sportvereins. Er schnürte zwar keine Fußballstiefel, war aber bereit, in der Vereinsführung mitzuwirken. So fungierte er während zwei Jahrzehnten als Hauptkassierer.

Das Paar kennt keine Langeweile und ist immer beschäftigt. Alle Arbeiten in und um das Eigenheim werden noch weitgehend selber erledigt. Während Hans Peter Karasch mit dem Lösen von Kreuzworträtseln sich geistig fit hält und natürlich im Fernsehen besonders die Fußballspiele von Bayern München verfolgt, beschäftig sich seine Frau viel mit der Kreation von künstlerischen Zeichnungen. In gemütlichen Stunden wird noch gerne ein Spätburgunder genossen. Keinen Hehl machen die Beiden daraus, dass man eigentlich noch nie im Urlaub war. Lediglich einmal war das Paar im Geburtsort des Mannes und zweimal in München.

Am heutigen Festtag werden neben den Kindern und den fünf Enkelkindern auch zwei Urenkel zu den Gratulanten des Paars gehören.