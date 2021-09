von Susanne Eschbach

Das Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“ in Bad Säckingen wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. In dieser Zeit haben Generationen von Jugendlichen zum ersten Mal zur Discomusik getanzt, sich mit Freunden getroffen oder ihren ersten Kuss bekommen. Das Gebäude, in dem die Jugendeinrichtung untergebracht ist, wurde von 1904 bis 1970 als Amts- und Bezirksgefängnis mit 20 Plätzen für Gefangene geführt. Bis 1980 stand das Gebäude dann leer, bevor es im Mai 1981 als „Haus der Jugend und Vereine“ wiedereröffnet worden ist. Seit dieser Zeit gibt es in Bad Säckingen die offene Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche.

Das Jugendhaus Die Angebote: Billard, Kicker, Basketball, Streetsoccer, Darts, Tischtennis, Gesellschaftsspiele, Kochen und Backen, Tanzen, Kinder- und Jugendkino, Musik, Disco, Diskussionsveranstaltungen, Kletterhalle, Nachtsport, Ausflüge, Basteln, Turniere, Lesungen, Kindertheater, Konzerte, Ferienprogramm, Fahrradwerkstatt, Freizeitmesse mit Flohmarkt, Räume für private Anlässe und grenzüberschreitende Kooperationsveranstaltungen wie der Laureus Streetsoccer-Cup. Es werden neue Ideen von Kindern und Jugendlichen aufgenommen und mit ihnen umgesetzt. Das Alte Gefängnis steht allen Kindern und Jugendlichen offen.

Die Idee für ein Jugendhaus in Bad Säckingen reicht bereits in das Jahr 1971 zurück. Angeregt durch die mediale Berichterstattung über bundesweit entstehende Jugendhaus-Initiativen und den Wunsch nach einer Einrichtung für Begegnungen, gründete sich der Aktionskreis Jugendzentrum Säckingen (AJS). Mitstreiter dieser neuen Bewegung war auch der damals frisch gewählte Bürgermeister von Säckingen, Günther Nufer. Die Stadt kaufte damals ein Gebäude in der Rheinbadstraße und richtete dort das erste, selbst verwaltete Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit dem AJS ein. Die Einrichtung damals war begleitet von den Protesten der Anwohner, die das Jugendzentrum verhindern wollten. Vier Jahre nach der Eröffnung musste das Haus aufgrund verschiedener Probleme wieder schließen.

1978 kam das Gebäude des stillgelegten Amtsgefängnisses ins Gespräch, das dann im Mai 1981 nach einigen Umbauarbeiten als „Haus der Jugend und Vereine“ seine Arbeit aufgenommen hat. Gemeinsam mit dem damaligen Jugendhausleiter Ewald Hegener ist vielen Bad Säckingern auch noch Mitarbeiter Marco Schwarz in Erinnerung, ihm folgte im Jahr 2000 dann Katja Glaus. 2007 kam Peter Knorre als Nachfolger von Ewald Hegener hinzu. Seit Beginn der offenen Jugendarbeit in Bad Säckingen hat es auch regelmäßig einen Zivildienstleistenden oder heute einen Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) gegeben. Aktuell ist Fabienne Huber in dieser Funktion in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingebunden.

Die Angebote

Die offene Fahrradwerkstatt, die Kletterhalle, das Kindertheater oder das Jugendcafé sind nur einige Gelegenheiten, um das Kinder- und Jugendhaus zu besuchen. Denn Jugendreferent Peter Knorre und seine Mitarbeiterin Katja Glaus sind nicht alleine dazu da, die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit zu unterhalten und zu betreuen. „Wir sind die Anlaufstelle für sämtliche Belange, die Jugendliche beschäftigen und haben immer ein offenes Ohr“, betont Peter Knorre. Drogen, Religion, Sexualität oder auch Politik. Das Kinder- und Jugendhaus nimmt sich den Belangen an und arbeitet diese gemeinsam mit den Jugendlichen auf.

Die Öffnungszeiten

Im Kinder- und Jugendhaus wurde auch das Jugendparlament gegründet. Es gab einst die „Moonlight Disco“ oder gemeinsam mit der Stadtbücherei gibt es noch immer ein regelmäßiges Kindertheater sowie ein Ferienprogramm. Geöffnet ist die Einrichtung immer von Mittwoch bis Freitag von 15 bis 19 Uhr. Erreichbar sind die Mitarbeiter jedoch von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 07761/36 10.