von Susanne Eschbach

In Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Stadtarchiv, dem Kunstverein Hochrhein, Pro Bad Säckingen und dem Hochrheinmuseum Schloss Schönau, werden im Laufe des Jahres insgesamt sechs Jubiläen in Form von Ausstellungen aber auch Festlichkeiten gewürdigt und gefeiert. 450 Jahre Holzbrücke Bad Säckingen, der 100. Geburtstag des Kunstmalers Frowald Häusler, die letzte Fürstäbtissin Maria Anna von Hornstein-Göffingen wurde vor 300 Jahren geboren, 50 Jahre Brückenfest, der 75. Geburtstag des Malers Hansjörg Bisswurm und die Städtepartnerschaften, die vor 50, 40 und 35 Jahren geschlossen worden sind.

Holzbrücke steht im Mittelpunkt

„Eigentlich sind wir mit dem Brückenjubiläum gestartet“, so der Leiter des Amtes für Tourismus und Kultur, Thomas Ays in einem Pressegespräch. Doch ein Blick in das Stadtarchiv und in die Bücher des Kunstvereins Hochrhein verriet, das die Trompeterstadt in diesem Jahr noch viel mehr zu feiern hat. „Wir haben uns zusammengeschlossen und alle waren von Anfang an mit dabei“, freute sich Ays.

Inzwischen ist auch eine Broschüre zusammengestellt und inzwischen auch im Rathaus, in der Touristinfo oder in der Villa Berberich ausgelegt worden und kann kostenlos mitgenommen werden. In der Broschüre sind die Feste und Ausstellungen im Jahresverlauf aufgeführt.

Künstler prägen die Stadt

Im Rahmen einer Einzelausstellung erinnert der Kunstverein Hochrhein an „eine prägende Persönlichkeit dieser Stadt“, wie es der Vorsitzende des Kunstvereins Hochrhein, Frank van Veen beschreibt. Der Bad Säckinger Kunstmaler Frowald Häusler wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Van Veen beschreibt ihn als einen ausgesprochen freundlichen Mann.

Kunstmaler Frowald Häusler ist in Bad Säckingen geboren und in seinem Geburtshaus 1997 verstorben. In diesem Jahr wäre der Künstler 100 Jahre alt geworden. Bild: privat | Bild: Stadt Bad Säckingen

Letzte Fürstäbtissin vor 300 Jahren geboren

Vor 300 Jahren, am 2. Juli 1723, wurde Maria Anna von Hornstein-Göffingen geboren. „Sie wird als starke Frau beschrieben“, so die Stadtarchivarin, Eveline Klein. Und darum wird die inzwischen fünfte Wechselausstellung im Hochrheinmuseum Schloss Schönau, der letzten Fürstäbtissin von Bad Säckingen gewidmet. 1755 wurde sie zur Äbtissin gewählt und stieg damit in den Rang einer Reichsfürstin auf. Sie war es auch, die den silbernen Fridolin-Schrein damals in Auftrag gegeben hatte. 1806 wurde das Säckinger Damenstift aufgehoben und 1809 starb die letzte Fürstäbtissin in Bad Säckingen.

Die letzte Äbtissin. | Bild: Archiv

Gleich zweimal jeweils zwei Wochen lange, wird direkt auf der Holzbrücke die Outdoorausstellung „Brücke to go“ zu sehen sein. „Gleichzeitig haben wir auch ein Rahmenprogramm mit Brückenführungen, aber auch für Kinder zusammengestellt“, so die Schlossverwalterin Jasmin Rauhaus-Höpfer. Diese sind in einem gesonderten Flyer zusammengestellt. Die Holzbrücke rückt dann im November im Rahmen der 6. Wechselausstellung im Hochrheinmuseum Schloss Schönau, noch einmal ausführlicher in den Vordergrund.

2008 widmeten die Deutsche und Schweizer Post der Holzbrücke sogar eine Sondermarke. | Bild: Kanele, Susanne

Die Verschwisterungsfeier 1973 mit Purkersdorf und Sanary sur Mer waren ausschlaggebend für das erste Brückenfest in Bad Säckingen, das grenzüberschreitend und mitten auf der Holzbrücke gefeiert worden ist. „Damals noch wurde ein Steg zur Fridolinsinsel gebaut, wo die geladenen Gäste per Handschlag begrüßt worden sind“, erinnert sich Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen. Inzwischen ist das traditionsreichste Fest in Bad Säckingen auf den Münsterplatz verlegt worden und feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen.

Die Veranstaltungen 100. Geburtstag Kunstmaler Frowald Häusler: Eröffnet wird die Ausstellung am 19. Februar, in der Villa Berberich. Neben den Werken des in Bad Säckingen geborenen und 1997 verstorbenen Kunstmalers, sind auch einige persönliche Erinnerungsstücke zu sehen. Bei der Vernissage wird auch die noch in Bad Säckingen lebende Witwe des Künstlers, Hielkje Häusler, anwesend sein.

300. Geburtstag Fürstäbtissin Maria Anna von Hornstein-Göffingen: Neben persönlichen und handschriftlichen Exponaten, werden bei der am 14. Mai eröffneten Wechselausstellung im Hochrheinmuseum Schloss Schönau auch Bilder „einer sehr beeindruckenden Frau“, wie es Stadtarchivarin Eveline Klein betont, zu sehen sein.

450 Jahre Holzbrücke: Vom 19. Juni bis 2. Juli und am 18. September bis 1. Oktober. Bis heute ist das 450 Jahre alte Bauwerk, das die Stadt Bad Säckingen über den Rhein mit der schweizer Gemeinde Stein verbindet, als längste überdachte Holzbrücke Europas ein Publikumsmagnet und ein beliebtes Fotomotiv. Welche Bedeutung und welchen Einfluss dieses Bauwerk für Bad Säckingen, den hiesigen und regionalen Handel, die Wirtschaft und die Menschen hatte, wird im Rahmen dieser Ausstellung zu sehen sein.

50 Jahre Brückenfest: „In diesem Jahr soll das Brückenfest vom 23. bis 25. Juni, besonders groß gefeiert werden“, kündigt es die Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Elisabeth Vogt, an. Darum möchte sie alle Bad Säckinger Vereine zum Mitmachen einladen. Bereits jetzt kann man sich anmelden. „Wir wollen in diesem Jahr ein ganz besonderes Brückenfest feiern“, so Vogt weiter.

75. Geburtstag Kunstmaler Hansjörg Bisswurm: Die Ausstellung wird am 23. Juli, in der Villa Berberich eröffnet und wird über die Sommerferien bis 3. September zu sehen sein.

50, 40 und 35 Jahre Städtepartnerschaft: Mit Holzbuden und der Präsentationen der Spezialitäten aller Partnerstädte wird ein Fest für die gesamte Bevölkerung von Freitag, 22. bis Sonntag, 24. September bei jeder Witterung, im Schlosspark stattfinden.

Eigentlich ist Hansjörg Bisswurm ein Kunstmaler aus Wehr. Doch gehört auch er, wie Frowald Häusler, der Freien Gruppe Hochrhein an. „Zu seinem 75. Geburtstag hat sich der Maler eine Einzelausstellung in der Villa Berberich gewünscht“, erklärt Frank van Veen.

50 Jahre Purkersdorf, 50 Jahre Sanary sur Mer, 40 Jahre Nagai, 40 Jahre Santeramo in Colle und 35 Jahre Glarus Nord. Mit einem Fest für die gesamte Bevölkerung soll dieses Mehrfachjubiläum im Schlosspark, gleich zweit Tage lang gefeiert werden.