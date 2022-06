von Bernadette André

An die 50 Zuschauer hatten sich bei der Konzertmuschel im Schlosspark von Bad Säckingen eingefunden um den Klängen des Jugend-Blasorchesters aus der isländischen Stadt Kópavogur zu lauschen. Los ging es schwungvoll mit dem Titel „Versuch‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch. Der isländische Titel des Stücks bedeutet auf Deutsch so viel wie „Alles was man braucht im Leben“ und da gehöre Musik bestimmt dazu, wurden die Zuschauer begrüßt.

Das Ensemble Das Jugendblasorchester Kópavogur ist das Orchester der Musikschule in Kópavogur einer etwa 35.000 Einwohner zählenden Stadt, die neben der isländischen Hauptstadt Reykjavik liegt. Die jungen Musiker sind zwischen 14 und 19 Jahre alt und gehören zur ältesten der drei Gruppen an der Musikschule. Alle zwei Jahre geht es auf Auslandstournee. Gastgeber des Orchesters bei seiner diesjährigen Reise durch Südbaden war das Verbandsjugendorchester Hochrhein.

Seit einer Woche ist das Orchester mittlerweile in Südbaden unterwegs, es hatte Auftritte in Freiburg, am Schluchsee und in Basel und nun zum Abschluss der Deutschlandreise bei strahlend heißem Sommerwetter in Bad Säckingen. Die jungen Musiker im Alter von 14 bis 19 Jahren brachten ihr schwungvolles Programm unter der Leitung von Dirigent Össur Geirsson gekonnt zur Aufführung. Das Repertoire war vielseitig und reichte von Stücken aus dem Klassikgenre, wie der Marsch aus der Suite Nr. 2 für Salon-Orchester von Dmitri Schostakowitsch, über Popmusikmedleys, getragene Bluesballaden und dramatische isländische Volksmusik bis hin zu schwungvollen Samba-Rhythmen.

Dirigent Össur Geirson hat als Jugendlicher selbst in diesem Orchester gespielt. | Bild: Bernadette André

Die eher an kühlere Außentemperaturen gewöhnten Musiker kamen an diesem sommerlichen Nachmittag bei 30 Grad im Schatten durchaus ins Schwitzen, in Island ist es momentan nur um die 5 Grad kühl, wie der Dirigent wissen ließ. Die Auswahl der Stücke bot Musikern aus jeder Instrumentengruppe, von Piccoloflöte über Klarinette bis hin zu Trompete und Tuba, die Gelegenheit ihr Können als Solisten virtuos darzubieten und im Wechselspiel mit dem Orchester zu brillieren.

Bei einem Medley, das über alle Genregrenzen hinweg einen fröhlich scherzhaften Musikquerschnitt „all over the world“ bot, konnten sich die Posaunen in Szene setzen. Beeindruckend das Bassposaunen-Solo beim Stück „Way Down Blues“ des Schweizer Komponisten Dennis Armitage. Das mit einem einfühlsam gespielten Flügelhorn-Solo beginnende Stück „Feel so good“ von Chuck Mangione aus dem Jahr 1977 spiegelt in idealer Weise die Stimmung eines heiteren Frühsommertages. Mit dem gekonnt dargebotenen Stück „Spain“ von Chick Corea zeigt das Orchester zusammen mit seinem dynamischen Dirigenten zum Schluss noch einmal seine Klasse und seine Spielfreude. Mitreißend akzentuiert und voller Leichtigkeit wechselt hier das Thema zwischen allen Instrumentengruppen hin und her und ein begeistertes Publikum unterstützt rhythmisch klatschend die Percussiongruppe. Und dann ist, gefühlt viel zu früh, wirklich Schluss mit dem Konzert und für das Orchester heißt es Abschied nehmen und zurück in die Heimat zu reisen.