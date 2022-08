Der Unfall ereignete sich am Freitag, 26. August 2022, um 22.30 Uhr, auf der Autobahn A3, Höhe Effingen. Der Verkehr wurde zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Wartungsarbeiten auf einer Fahrbahn geführt. Es gab also Gegenverkehr. Die in Richtung Zürich fahrende 66-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz dürfte nach Erkenntnisse der Kantonspolizei beim Verlassen des Bözbergtunnels auf die Gegenfahrbahn geraten sein, woraufhin sie mit einem entgegenkommenden

Reisebus kollidierte, so die Polizei.

Die Insassen des Pkw wurden bei der Kollision verletzt. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Der 51-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Er war alleine im Fahrzeug. Die Fahrerin des Personenwagens musste laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde verletzt. Ihr 63-jähriger Beifahrer verletzte sich bei der Kollision ebenfalls. Beide Personen wurden nach Angaben der Kantonspolizei in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Franken. Die Autobahn blieb während rund drei

Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet, so die Polizei.