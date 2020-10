Wallbach/Aargau vor 1 Stunde

Schusswechsel nach versuchtem Einbruch in Wallbach/Aargau – Polizei sucht nach flüchtigen Tätern

In der Nacht auf Freitag versuchten mehrere unbekannte Täter in Wallbach in ein Geschäft einzubrechen. Dabei kam es zum Schusswechsel zwischen dem Besitzer und den Tätern. Diese konnten jedoch unerkannt flüchten.