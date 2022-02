Bad Säckingen vor 2 Stunden

Schülerzahlen gehen durch die Decke – Schulen brauchen Neubau

Die Stadt muss vier Millionen Euro in den Schulneubau investieren. Woher kommt der fast 40-prozentige Anstieg der Schülerzahlen in den letzten zehn Jahren? Viele Auswärtige gehen in Bad Säckingen zur Schule.