Die Veranstaltung mit Scheffel-Schülern beginnt mit einem Lob der Moderatoren Theresa Deeg und Jonas Nichell. „Nicht nur ist Bad Säckingen wunderschön, es ist auch beeindruckend, wie viel hier bereits für die Nachhaltigkeit gemacht wird“, sagt Deeg auf der Bühne. Besonders das Carsharing und das Stadtradeln findet die studierte Nachhaltigkeits-Designerin vorbildlich.

Es ist bereits das zweite Mal, dass diese Veranstaltung am Dienstagmorgen stattfindet. Bereits um 8 Uhr beteiligen sich die Stufen neun und zehn, um 10 Uhr richtet sich die Veranstaltung an die Klassen sieben und acht.

Auch der Bürgermeister nimmt teil

Dabei ist auch Bürgermeister Alexander Guhl, der mit den Schülern zum Thema Nachhaltigkeit ins Gespräch kommen will. Kein Wunder, denn Energiewende und Nachhaltigkeit gehören zu seinen Herzensthemen.

„Wir sind näher an der Klimaneutralität, als wir oft denken.“ Theresa Deeg, Moderatorin „Energievision 2050“

Ein Fakten-Quiz soll beim Einstieg helfen

Nach einer kurzen Einführung in das Thema, folgt ein Quiz mit zehn Fragen zum Thema wie Klima und Energie zusammenhängen. „Bisher hat nur eine Schülerin es geschafft bis zur letzten Frage“, sagt Theresa Deeg.

Die Veranstaltung Die „Energievision 2050“ wird bundesweit von dem Jugend- und Erwachsenenbildungsverein Multivision durchgeführt und wurde durch die Unterstützung von Landkreis, Stadtverwaltung und Stadtwerke in den Kursaal Bad Säckingen für die Schülerinnen und Schüler des Scheffel-Gymnasiums geholt. Gefördert wird das Projekt unter anderem vom Bundesentwicklungsministerium und hat den deutschen Städte- und Gemeindebund als Partner.

Bei der neunten Frage ist Schluss

Einige Teilnehmende schaffen es bis zur neunten Frage, bei der es darum geht, wie groß das Bewusstsein für den Klimawandel in der Bevölkerung ist. Das 80 Prozent der Deutschen den Klimawandel als Problem ansehen, hatte keiner vermutet.

Bei der zehnten Frage wird es etwas ernster. Die Moderatoren weisen darauf hin, dass die Erde in diesen Tagen eine Erwärmung von 1,5 Grad erreicht.

Vision einer Stadt im Jahr 2045

Doch das Projekt soll Hoffnung machen, dass Veränderung möglich ist und auch passiert, das betonen Deeg und Nichell immer wieder und zeigen einen Film von einer klimaneutralen Stadt im Jahr 2045. „Alle Technologien, die ihr hier seht, gibt es bereits“, erklärt Deeg.

Jonas Nichell (links) und Theresa Deeg (rechts) führen durch das Energie-Quiz. | Bild: Stein, Moritz

Fragen an die Experten

Nach dem Film beginnt die Runde, in der die Schüler ihre Fragen zu dem Thema an die Experten und die Stadt richten können. Sie reichen von Problemen mit E-Auto-Akkus bis hin zu Fragen, was jeder Einzelne tun kann. Die Experten nutzen Zahlen und Anschauungsbeispiele, um die Fragen der Jugendlichen zu beantworten.

Auch die Themen Finanzierbarkeit und Machbarkeit kommen auf. „2045 ist ja nicht mehr so weit weg, sollten wir dann nicht langsam anfangen?“, fragt ein Schüler. „Wir haben schon angefangen, wir müssen nur schneller werden“, erwidern die Experten.

Schüler des Scheffel-Gymnasiums stimmen per Handzeichen beim Quiz ab. | Bild: Stein, Moritz

„Letzte Generation“ wird stark diskutiert

Auch der Protest der sogenannten „Letzten Generation“ ist ein großes Thema für die Schüler. Die Experten werden gebeten, sich zu positionieren. Deeg sagt, sie findet es schade, dass Menschen das Gefühl haben, so weit gehen zu müssen, um ihre Anliegen vorzubringen.“

Guhl spricht von Jahrhundert-Projekt

Angesprochen auf die Pläne der Stadt zur Fahrrad-Infrastruktur spricht Bürgermeister Guhl, dass viel bereits getan oder in Planung ist. Als Beispiel nimmt er die grenzüberschreitenden Radwege, die ein „Jahrhundert-Projekt“ seien oder die „McDonalds-Kreuzung“, die fahrradfreundlicher werden soll. „Langfristig muss die Stadt auch entscheiden, wem die Straße gehört, spätestens wenn es darum geht, ob man Parkplätze für Radwege entfernt“. Auch spricht er über die finanzielle Aufstellung der Kommunen.

Bürgermeister Alexander Guhl (links) im Gespräch mit dem Moderator der Energievision 2050 Jonas Nichell (rechts) | Bild: Stein, Moritz

Lehrer und Bürgermeister ziehen ein positives Fazit

Der Bürgermeister zeigt sich im Anschluss von der Veranstaltung beeindruckt. Gerade die Vision der klimaneutralen Stadt habe ihm zugesagt. Jedoch hat ihm für seinen Geschmack die nötige Abgrenzung der Moderatoren zur „Letzten Generation“ gefehlt, ebenso wie der soziale Aspekt der Energiewende. Deshalb suchte er auch direkt die Diskussion mit Deeg und Nichell.

Lehrer Florian Berger meint: „Im ersten Teil der Veranstaltung haben die Schüler mehr zu Finanzierung und soziale Verträglichkeit gefragt“. Gerade die älteren Schüler hätten Interesse und Wissen in diesem Thema, so Berger.