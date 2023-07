Insgesamt 70 Schüler der Hans-Thoma-Schule in Bad Säckingen erhielten jetzt ihre Abschlusszeugnisse. Jahrgangsbester bei den Neuntklässlern war Aitzaz Ashraf Aziz mit einem Notendurchschnitt von 1,6. Jahrgangsbeste bei den Realschülern war Victoria Korbonits mit einem Notendurchschnitt von 1,8.

Den Entwicklungspreis des Freundeskreises der Hans-Thoma-Schule, überreichte die Vorsitzende Martina Robert an Daniel Weigand. Dieser Preis wird an den Schüler überreicht, der in den vergangenen fünf Jahren die größte schulische Entwicklung hinter sich hat.

Die Schülerinnen und Schüler der H10M1 freuen sich über ihren Abschluss. | Bild: Susanne Eschbach

Moment der Freude

„Heute ist ein Moment der Freude“, begrüßte die Christine Rutschmann, die Schulleiterin der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule. „Ich wünsche euch Mut und Ausdauer, lernt aus Niederlagen und geht gestärkt hervor“.

Lobe und Preise Sie erhielten einen Preis oder ein Lob: Hauptschule: Iven Marten, Aitzaz Ashraf Aziz, Emily Burri, Daniel Weigandt, Alexander Landes, Gianni Sciroli, Cedric Panata, Huu Trung Nguyen und Jakob Schröter. Realschule: Victoria Korbonits, Louis Räder, Rico Circoli, Lorena Ayala Novoa, Rebecca Tusa, Chiara Danze, Tina Nenad und Lucy Walender.

Gleichzeitig bedankte sich die Schulleiterin bei ihrem Kollegium und den Eltern der Schüler: „Diese Gemeinschaft hat euch über diese Zeit geholfen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, Großartiges zu erreichen“. Elternbeirätin Silke Schreyer, bedankte sich bei den beiden Klassenlehrerinnen Pia Schwenke und Melanie David: „Für unsere Kinder waren Sie Vorbild. Danke, dass Sie so ein guter Begleiter für unsere Kinder waren“.

Die Schülerinnen und Schüler der H10M2 halten ihr Abschlusszeugnis in Händen. | Bild: Susanne Eschbach

„Ihr startet in ein neues Kapitel. Doch wenn ihr eure Reise beginnt, sollte man nie vergessen, woher man kommt“, so Klassenlehrerin Melanie David. Und Lehrerin Pia Schwenke an ihre Klasse: „Ich bin unheimlich stolz auf euch, dass ihr es geschafft habt und denkt daran: Ehrlichkeit war uns immer wichtig“.

Herausforderungen annehmen

„Jetzt stehen wir hier mit einem erfolgreichen Abschluss und das wichtigste ist, dass wir alle in guter Erinnerung behalten“, so Schulsprecher Louis Räder. „Lasst euch nie einreden, dass ihr dumm seit oder nichts könnt“, sagt er. Er wünschte allen Absolventen viel Glück und „immer genug Geld, dass ihr euch ab und zu einen Döner leisten könnt.“

18 Schüler der H9G1 erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Rechts im Bild Klassenlehrerin Pia Schwenke. | Bild: Susanne Eschbach

„Die Eltern und Freunde waren ein stetiger Anker“, so die Klassenlehrerin der Realschule, Monika Unser. „Die Schule hat euch mit allem ausgestattet, um die Herausforderungen anzunehmen“. Die Abschlussfeier der Hauptschüler an der Hans-Thoma-Schule wurde von der Bläserklasse der Schule musikalisch abwechslungsreich begleitet.

Und natürlich durften bei der Feier auch die Geschenke der Schüler an die Lehrer nicht fehlen. „Es ist ein besonderer Moment, der Freude und Wehmut mit sich bringt“, waren sich die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen einig.