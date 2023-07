Auf Anregung von Johannes Bauer von „Parents for Future“ sind in der Gewerbeschule jetzt fünf Blumenkästen mit Klimatafeln entstanden.

Gebaut wurden diese von den Schülerinnen und Schülern der einjährigen und zweijährigen Berufsfachschule Holz der Bad Säckinger Gewerbeschule. Angeleitet wurden die Jugendlichen von den beiden Fachlehrern Manfred Strittmatter und Robert Waßmer. Aufgestellt werden die Kästen direkt am Rhein in der Höhe des Gallusturms. Bepflanzt werden sie von den Mitarbeitern der Stadtgärtnerei. Rund anderthalb Jahre haben die Schüler an den insgesamt fünf Blumenkästen gebaut. „Allerdings nicht durchgängig“, wie Lehrer Manfred Strittmatter erklärt.

Jeder Kasten ist 90 Zentimeter breit, 1,30 Meter lang und 1,10 Meter hoch. Für den Bau verwendet worden sind Europaletten und heimische Douglasie. Innen sind die Kästen mit Folie verkleidet, damit das Wasser nicht entweichen kann. Am Donnerstag, 3. August, werden die Kästen offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Die Idee für dieses Projekt hatte Johannes Bauer von der Gruppe „Parents for Future“. „Meine Tochter kennt dieses Projekt aus Konstanz“, erzählt er. Und er fand es so gut, dass es auch in Bad Säckingen umgesetzt werden sollte. Bauer holte sich Umweltreferent Ralf Däubler ins Boot. Auch der BUND, der Nabu sowie der Schwarzwaldverein wurden mit eingebunden. Die Gewerbeschule erhielt den Auftrag, die Blumenkästen zu bauen. „Es ist eine sinnvolle Sache, die auch etwas bringt“, lobt Schulleiter Raphael Schopp die Schüler.

Und auch Bürgermeister Alexander Guhl bedankte sich bei den Schülern: „Ich freue mich, dass wir hier so gute Partner haben“, sagt er. Inzwischen sei es das zweite Umweltprojekt, das die Stadt gemeinsam mit der Gewerbeschule realisiert habe. Auch der Faire Automat vor zwei Jahren war ein Projekt, dass die Schüler umgesetzt haben. „Ich habe mich gefreut, dass die Schüler das Thema „Klimakrise“ aufgenommen haben“, so Johannes Bauer.