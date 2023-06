Popsongs, Jazz- und Swing-Klassiker sowie Filmmusik sind auf dem Programm der Big-Band-Night der Big Band des Scheffel-Gymnasiums gestanden. „Wir möchten Sie auf ein Abenteuer mitnehmen“, begrüßte Moderatorin und Sängerin Clarissa Faber die Besucher im vollbesetzten Lichthof und kündigte eine Reise durch lateinamerikanische Rhythmen an.

Den Beginn bestritten die 25 Musiker aus den Klassen sechs bis zwölf mit dem Lied „Born To Be Wild“ aus dem Film „Easy Rider“. Dann trug die Big Band den Jazzstandard „Blue Skies“ von Irving Berlin vor. Dabei sang die ehemalige Scheffel-Schülerin Clarissa Faber. Eine weitere Gesangseinlage bot Merle Weidt, langjährige Sängerin des Gospelchors, in dem Titel der Funkband Rufus „Ain‘t Nobody“. Spätestens beim Swing „Zoot Suit Riot“ von Steve Perry, der die Auseinandersetzungen zwischen den mexikanisch-stämmigen Einwanderern und den kalifornischen Soldaten aufarbeitet, wippte jeder Zuhörer mit dem Fuß mit.

Dramatisch erklang die Titelmusik „Children Of Sanchez“ des mexikanisch-amerikanischen Films. Adeles berühmte James-Bond-Ballade „Skyfall“ griff die Stimmung auf und erklang in der klassischen Jazz-Besetzung, Clarissa Fabers sang überzeugend und mitreißend. In einer kleineren Besetzung als Jazz-Combo stellten Lotta Bröcker am Kontrabass, Jannik Kriegel an den Drums, Tim Saller an der Trompete, Paula Rieger an der Posaune und Tim Friedrich am Alt-Saxophon den Titel „Comin‘ Home Baby“ von Ben Tucker und „Moondance“ von Van Morrison vor. Den letzten Titel, Bruno Mars‘ „Uptown Funk“, bezeichnete Gründer und Leiter Jörg Sczepanski als „musikalischen Tritt in den Hintern“. Mit Applaus im Stehen und Jubel verlieh das Publikum seiner Begeisterung Ausdruck. Verabschiedet wurden die Gäste mit einer Zugabe, dem Funk-Klassiker „Superstition“ von Stevie Wonder.

Das nächste Konzert der Scheffel-Big-Band ist beim Brückenfest am Samstag, 24. Juni, ab 17.30 auf dem Münsterplatz.