Wird es das Oldtimer-Treffen Eggberg-Klassik in Bad Säckingen künftig noch geben? Die Zukunft der beliebte Veranstaltung wackelt. Aus Altersgründen sieht sich das Team um Sportleiter Gerd Maier nicht mehr in der Lage, die bei Teilnehmern und Besuchern beliebte Veranstaltung durchzuführen.

Für die diesjährige Eggberg-Klassik von 15. bis 19. September 2023 liegen schon viele Anmeldungen vor. Vergangenes Jahr wurden nach zwei Jahren Cortona-Pause über 150 Teilnehmer gezählt. Seit 2016 hat der Automobilclub Bad Säckingen die Eggberg-Klassik Programm. Die Gleichmäßidkeitsprüfung ist die Nachfolgeveranstaltung der zuvor abgehaltenen Eggberg-Rennen.

Freiburg besteht auf Mitwirkung der Bad Säckinger

Das Bad Säckinger Organisationsteam war der Meinung, dass der Freiburger Motorsport Club (FMC) unter der Leitung des Vorsitzenden Karl Wolber das Rennen in diesem Jahr organisieren und veranstalten sollte. Dem widersprach dieser energisch, da er der Auffassung ist, dass der Automobilclub Bad Säckingen auf jeden Fall mit im Boot sein muss. Sonst ist er nicht bereit, die Verantwortung für die Eggberg-Klassik zu übernehmen.

Und so steht der Automobilclub da

Bei der Hauptversammlung des Automobilclubs Bad Säckingen waren am Samstag in Luttingen 36 der 80 Mitglieder sowie Gäste anwesend.

Einstimmig wiedergewählt wurden die Mitglieder des Vorstands (von links): Fahrervertreter Christian Schneider, Sportleiter Gerd Maier, Kassiererin Doris Albiez und Vorsitzender Gustav Albiez. | Bild: Reinhard Herbrig

Einstimmig wurden dabei die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder erneut wiedergewählt: Vorsitzender Gustav Albiez, Sportleiter Gerd Maier, Kassiererin Doris Albiez und Fahrervertreter Christian Schneider sowie die Kassenprüfer Andreas Rudolph und Annalena Maier. Als Delegierte, die zur Hauptversammlung zum ADAC Südbaden am 25. März entsandt werden, wurden Gustav Albiez und Annalena Maier bestimmt.

Bei der Hauptversammlung des Automobilclubs Bad Säckingen wurden langjährige Mitglieder vom Vorsitzenden Gustav Albiez (links) geehrt: Ubald Herion für 60 Jahre und Ulrich Pfaff für 50 Jahre mit der Clubehrennadel in Gold, Peter und Claudia Feierabend mit der Clubehrennadel in Bronze und Andreas Helm mit der Clubehrennadel in Silber (von rechts). | Bild: Reinhard Herbrig

Für langjährige Mitgliedschaft im Automobilclub Bad Säckingen geehrt wurden Ubald Herion für 60 Jahre und Ulrich Pfaff für 50 Jahre mit der Clubehrennadel in Gold, Andreas Helm mit der Clubehrennadel in Silber und Claudia und Peter Feierabend mit der Clubehrennadel in Bronze.