Zu einem ganz besonderen Erlebnis für das Publikum wurde die Erzählung und Musikaufführung von Tam Lin, dem Keltischen Märchen aus Schottland im historischen Haus Fischerzunft. Die Kelten lebten vor etwa 2500 Jahren in Bad Säckingen, als es noch gar kein Säckingen gab, so der geschichtliche Bogen, den der Sprecher zum Einstieg schlug. Nur Bäume, Felder und Sumpf. Wegen böser Nachbarn zogen sie weiter und fanden in Irland und Schottland neue Heimat.

Die Kelten galten als Volk der Sagen und Legenden und der Anderswelt. Dementsprechend war der Auftritt der beiden ausführenden Künstler Robin Heckmann und Robert Sägesser recht mystisch und hingebungsvoll. Heckmann trat als Erzähler, Geiger und Gitarrist auf, für Percussion sorgte Musikant Sägesser. Dieser hatte ein imposantes historisches Instrumentarium mitgebracht: Dudelsack Hümmelchen, mittelalterliche Drehleier, Gems- und Krummhorn, Pfeifchen, Flöten, Klangschalen und Bongo. Gleich zu Beginn bauten die beiden Künstler in historischen Kostümen mit sanften Tönen der Geige und kleinstem Dudelsack erste Spannung auf.

Das Märchen erzählt von der schönen Janet, der Tochter eines Grafen aus dem Unterland, die aus Langeweile die Wälder von Carterhaugh durchstreifte. Dort traf sie auf den jungen Tam Lin, der sieben Jahre zuvor von einer Feenkönigin verzaubert worden war. Obwohl er als Feenritter Unsterblichkeit genießt, sehnt er sich zurück in die normale Welt. Nur mithilfe einer sterblichen, liebenden Frau kann er aus seiner Verbannung erlöst werden. Doch zuerst muss sich diese Frau der mächtigen Zauberkraft der Feenkönigin stellen. Nach überstandenen Prüfungen lebten sie glücklich und zufrieden.

Mit viel Theatralik, Mimik, Gestik und Gesangseinlagen verstand es der Erzähler, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Lebhaft untermalt durch unterschiedlichste Töne und Klänge des Musikanten. Mit Pfeifchen, Glöckchen und Hölzern imitiertes Vogelgezwitscher, Pferdegalopp, Sturm und Regen. So entführten sie die Kinder und Erwachsenen für eine Stunde in eine spannende Märchen- und Zauberwelt in historischer Umgebung, dem alten Gemäuer auf dem Dachboden des Fischerzunfthauses.

Für die beiden ein gelungener Start in die Spielsaison.