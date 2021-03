von Hans-Walter Mark

Täglich werden in Deutschland rund 60 Hektar Landschaft für Gewerbe, Wohnungsbau, Verkehr und Erholung verbaut. Zahlreiche heimische Tierarten sind bedroht, manche sogar ausgestorben. Ob im gewerblichen, öffentlichen oder privaten Bereich, jede noch so kleine Grünfläche zählt und leistet einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Klimaschutz.

Der Vorgarten von Juliane Brenke besticht durch seine Farbenvielfalt und leistet einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. | Bild: Juliane Brenke

Alles andere als umweltfreundlich und ökologisch wertvoll, sind Schottergärten. Für eine naturnahe Gestaltung der Vorgärten und öffentlichen Flächen setzt sich die Bad Säckinger Gemeinderätin Juliane Brenke ein. Als Mitglied der Stadtoasen praktiziert sie ökologisch orientiertes Gärtnern. Deshalb weiß sie, dass in einem Garten mit einer Pflanzenvielfalt Lebensräume für Insekten und Vögel geschaffen werden. Sie wünscht sich, beim Anlegen von Gärten darauf Rücksicht zu nehmen und damit einen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität zu leisten.

Für eine naturnahe Gestaltung der Vorgärten und öffentlichen Flächen setzt sich die Bad Säckinger Gemeinderätin Juliane Brenke ein. | Bild: Friederike Brenke

Eine Fläche, abdeckt mit einer dicken schwarzen Folie und darauf eine dicke Schicht Steine, verziert mit wenigen Gräsern und Sträuchern, diese Art, Landschaft und Garten zu gestalten, erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Damit verbunden ist für den Hausbesitzer die Hoffnung, dass die Steine stets wie am ersten Tag erstrahlen, die Anlage ohne viel Zeitaufwand gepflegt werden kann und dazu modern ist.

Mit Schotter und Büschen gestaltet ist der Kreisel bei Laufenburg-Binzgen. | Bild: Hans-Walter Mark

Doch für Edgar Koller, den Vorsitzenden der Fachwartevereinigung Hochrhein, eine Abteilung des Obst- und Gartenbauverbands Hochrhein und erfahrener Experte für Fragen rund um Obst-, Gartenbau und Landschaft, ist ein Schottergarten kein Beitrag zum Nutzen, sondern zum Nachteil der Natur. Die Folie unter den Steinen verhindern den Luft- und Nährstoffaustausch, vermindern die Bodenqualität und töten jedes Bodenleben ab. Dies wird zum großen Problem für die Artenvielfalt.

Weitere Nachteile

Einem Stress ausgesetzt sind auch die in Steingärten gepflanzten Gehölze. Sie benötigen nicht den verdichteten, sondern gelockerten Boden sowie Pflege. Als nicht günstig, beurteilt Koller die Steine auch für das Mikroklima. Sie heizen die Flächen gerade in den Sommermonaten stark auf und lassen in wenig begrünten Neubausiedlungen die Temperatur drastisch ansteigen.

Doch Pflege nötig

Einen Trugschluss sieht der Gartenexperte bei der Pflege. Spätestens nach einem Jahr lagert sich in den Zwischenräumen der Steine Staub ab. Auf der Fläche sprießt so Unkraut und an feuchten Stellen breiten sich Moos und Flechten aus. „Schotter in Reinkultur“ bietet keinen Lebensraum für Lebewesen, für Tiere und Insekten und verhindert die Artenvielfalt, zieht Koller Bilanz. Doch er hebt hervor, dass eine naturnahe Gartengestaltung mit Steinen hingegen sein darf.

Der Gärtnermeister und Leiter des technischen Dienstes der Stadt Bad Säckingen, Klaus Strittmatter, der zusammen mit der Stadtgärtnerei für die Bepflanzungen in der Stadt verantwortlich zeichnet, kann den Schottergärten ebenfalls nichts Positives abgewinnen. Er weist darauf hin, dass es einen Schottergarten nicht umsonst gibt. Das dafür ausgegebene Geld sieht er in einer Blumen- oder Kräuterwiese oder einem Standbeet mit heimischen Gehölzen besser angelegt.

Auch für den Hausbesitzer mit einem kleineren finanziellen Budget gibt es laut Strittmatter für eine insektenfreundliche Bepflanzung fertige Staudenmischungen zu kaufen. Diese genügen den ökologischen Ansprüchen und den geänderten klimatischen Gegebenheiten. Auch in puncto Bodenbeschaffenheit und Pflege seien diese Pflanzen genügsam.