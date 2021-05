Der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen will gemeinsam mit der Stadtverwaltung das Corona-Testangebot um eine Facette erweitern. Im Gespräch ist ein Schnelltesthäuschen am Münsterplatz, in dem Kunden des Einzelhandels und Gäste der Gastronomie am Wochenende getestet werden. Geplant sind Öffnungszeiten am Samstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr (bis 11 Uhr sind im Kursaal Tests möglich) und am Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Gerade für die Gewerbetreibenden würde das Angebot eine Lücke schließen. Da die Schnelltests mit Bescheinigung nur von Sachkundigen ausgeführt werden können, würde die Stadtverwaltung Schulungen anbieten und auch die Schnelltests zur Verfügung stellen. Denn die Tests müssten von Mitgliedern von Pro Bad Säckingen durchgeführt werden. „Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung betreuen das Testzentrum im Kursaal bereits an fünf Tagen und können diesen Service nicht auch noch übernehmen“, erklärt Elisabeth Vogt, Vorsitzende des Stadtmarketingvereins. Freiwillige können sich unter Telefon 07761/51-304 oder per Mail an elisabeth.vogt@bad-saeckingen.de melden.