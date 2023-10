„Es macht einfach immer Spaß!“, schwärmten Schnäppchenjäger Doris und Bernd Schmied. Sie waren am Samstag gemeinsam mit ihrem Enkel zwei von vielen Besuchern, die bei schönem Herbstwetter auf die Suche nach kleinen und großen Schätzen gingen. Der Südkurier-Flohmarkt vor der Lokalredaktion in Bad Säckingen hatte auch in diesem Jahr eine große Auswahl zu bieten: An etwa 70 Ständen war von Kleidung für Jung und Alt über Spiele, überdimensionalen Kuscheltiere, zu Porzellangeschirr und Selbstgemachtem alles dabei.

Claudia Brkinjac verkaufte schon zum 20. Mal Schätze aus dem Kleiderschrank. | Bild: Marie Berchtold

Sowohl Neulinge als auch Wiederholungstäter boten ihre vielfältige Ware an. Mutter Ingrid Coordes und Tochter Dana aus Lauchringen waren zum ersten Mal dabei und verkauften neben Kleidern auch Spiele und Haushaltsgegenstände. „Es lichtet sich so langsam“, erzählten sie stolz von ihren Verkäufen. Claudia Brkinjac war nach eigener Aussage „sicher schon zum 20. Mal“ dabei und präsentierte Schätze aus dem Kleiderschrank an ihrem Stand. Besonders viel Interesse weckten das selbstgemachte Holzdekor, das es an Rudolf Puchingers Stand zu bewundern gab, und die riesigen Kuscheltiere von Familie Freudig, die auf einen neuen Besitzer warteten.

Für leckeres Essen sorgten die Aerobic-Damen vom RSV Wallbach. | Bild: Marie Berchtold

Für eine besonderse Atmosphäre sorgten zwei Flötenschülerinnen aus Albbruck und Luttingen. Luisa und Eva, die gemeinsam Musikunterricht haben, hatten zum ersten Mal einen Auftritt auf dem Flohmarkt und erfreuten die Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm von Klassik bis Pop.

Für das leibliche Wohl sorgten auch in diesem Jahr die Aerobic-Damen des RSV Wallbach. So konnten sich die Besucher und Händler mit selbstgebackenen Kuchen und Torten und Grill- und Bratwürsten im Brötchen verköstigen lassen. Auch beim Essen wurde auf Nachhaltigkeit geachtet: Plastik wurde vermieden und die Würstchen und Brötchen kamen aus lokalen Betrieben.