von Brigitte Chymo

„Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste“, sagte Heinrich Heine, einer der bedeutendsten Autoren des 19. Jahrhunderts. Bücher lassen uns in fremde Welten eintauchen, beflügeln unsere Fantasie, bringen uns zum Lachen oder auch zum Weinen. Gerade zwischen den Jahren, wenn auch der Alltag ein bisschen entspannt, ist die Gelegenheit ideal, mit einem Buch auf Lesereise zu gehen. Die Buchhändlerinnen Angelika Siebrands, Renata Vogt und Gabriele Volk verraten uns dazu ihre Tipps.

Angelika Siebrands schätzt „Der Anfang von morgen“

Angelika Siebrands von der Buchhandlung „schwarz auf weiss“ in Bad Säckingen. | Bild: Chymo, Brigitte

„Der Anfang von morgen“, ein Buch zum Klimawandel des schwedischen Autors Jens Liljestrand, ist der Favorit von Angelika Siebrands (Buchhandlung „schwarz auf weiss“) aus Bad Säckingen. „Es ist gut erzählt, liest sich wie ein Krimi, aber letztlich geht es darum, wie Menschen mit Extremsituationen umgehen, wie tragfähig die gesellschaftlichen Normen sind. Das Buch bewegt sehr viel im Kopf“, so Siebrands über das Szenario des Romans, in dem ganze Dörfer vor Waldbränden auf der Flucht sind. Das Buch ist im Sommer im Fischer Verlag erschienen.

Siebrands zweiter Buchtipp ist wie geschaffen für gemeinsame Märchenstunden mit der ganzen Familie. „Die Bilderbuchbande feiert Weihnachten“ aus dem NordSüd Verlag ist ein Hausbuch mit 15 Winter- und Weihnachtsgeschichten in Originalillustration. Darunter beliebte Klassiker, aber auch Neuheiten.

Renata Vogt empfiehlt „Tristania“

Sie weiß, was bei Literaturfreunden gut ankommt: Renata Vogt von Buch und Café am Andelsbach in Laufenburg. | Bild: Charlotte Fröse

Auch Renata Vogt (Buch und Café am Andelsbach) aus Laufenburg ist im hohen Norden fündig geworden. Das Buch „Tristania“ der finnischen Autorin Marianna Kurtto im Mareverlag spielt auf Tristan da Cunha, einer Insel im südlichen Atlantischen Ozean. Die Insel gilt als abgelegenste bewohnte Insel der Welt. Auch in diesem Buch werden die Hauptprotagonisten mit einer Extremsituation konfrontiert. Fischer Lars, der die Insel Richtung England verlassen hatte, und Martha, die Insellehrerin, die von einem Schiff träumt, das sie mitnimmt. Dann bricht eines Tages ein Vulkan aus. „Es geht um die Sehnsucht nach der wirklichen Heimat. Eine universell menschliche Geschichte, um Figuren, die uns letztlich nahe sind“, erzählt Vogt, die auch sprachlich von diesem Roman begeistert ist.

Das sind die Empfehlungen Für Erwachsene Jens Liljestrand „Der Anfang von morgen“ , Fischer Verlag; Marianna Kurtto „Tristania“, Mareverlag; Rebecca Salm „Die Dinge beim Namen“, Knapp Verlag. Für Kinder „Die Bilderbuchbande feiert Weihnachten“, NordSüd Verlag; Elzbieta, „Floris & Maja“; Piotr Socha „Das Buch vom Dreck“ aus dem Gerstenberg Verlag.

Der Kinderbuchtipp hat Bezug zu den aktuellen Kriegsgeschehen. Vogt hat im Verlag Moritz das Bilderbuch „Floris & Maja“ entdeckt. Autorin ist die bereits verstorbene Elzbieta, selbst Kriegskind, in Polen geboren und später im deutsch besetzten Elsass aufgewachsen. Floris und Maja, die immer gemeinsam am Bach spielen, trennt plötzlich ein Stacheldraht. Es ist Krieg.

Regionaler Lesetipp von Gabriele Volk

Gabriele Volk von der Buchhandlung „Volk“ in Wehr und ihr Kinder-Lesetipp. | Bild: Chymo, Brigitte

Gabriele Volk von der Buchhandlung Volk in Wehr bleibt in der Region. Die Schweizer Autorin Rebecca Salm wohnt in Olten und veröffentlichte im Frühjahr den Roman „Die Dinge beim Namen“ im Knapp Verlag. „Das Buch hat mich total gefesselt“, erzählt Volk. Auch, dass der Tipp eigentlich vom Schweizer Autor Alex Capus kam, der kürzlich in der Buchhandlung gelesen hat. „Es geht um ein kleines Dorf und um einen Vorfall, den jeder Bewohner anders wahrnimmt und der auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird“, so Volk über den Roman, der aufgrund der Perspektivenwechsel 12 Erzählerinnen und Erzähler hat, die auch immer wieder alemannisch schwätze.

Als Lesetipp für Kinder empfiehlt Volk ein Kindersachbuch: „Das Buch vom Dreck“ aus dem Gerstenberg Verlag. Autor Piotr Socha führt von den alten Ägyptern bis in unsere Zeit durch die jahrtausendalte Geschichte von Schmutz, Krankheit und Hygiene. Und nimmt sich gleichzeitig der „schmutzigen Wörter“ unserer Sprache an. „Da wird auch mit Vorurteilen aufgeräumt“, schmunzelt Volk.