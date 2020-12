Bad Säckingen – Die Rickenbacher Unternehmerfamilie Schmidt hat mit ihrem Bad Säckinger Schmidts Markt XL auf dem Brennet-Areal den bundesweiten „EDEKA Supercup“ gewonnen und ist damit der beste EDEKA-Markt in Deutschland. Die Familie Schmidt und die insgesamt 150 Mitarbeiter im Bad Säckinger Markt sicherten sich den Titel in der Königsklasse „Selbstständiger Einzelhandel über 2000 Quadratmeter“. Die Supercup-Juroren waren überzeugt von dem klaren Marktkonzept, dem hochwertigen Sortiment sowie von der freundlichen und kompetenten Beratung durch die Mitarbeiter.

Eigentlich sollte der Bad Säckinger Markt mit einer großen Feier in Hamburg ausgezeichnet werden. Doch das ist aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich. Deshalb machte sich EDEKA-Vorstandsvorsitzender National, Markus Mosa, vom hohen Norden aus auf den Weg an den äußersten Zipfel von Süddeutschland.

Zunächst stand die Überlegung im Raum, den Supercup komplett ausfallen zu lassen. Dann habe man es sich aber anders überlegt. „Sie sind diejenigen, die sich bereits seit acht Monaten nicht die Frage nach der Ansteckung stellen“, so der Vorstandsvorsitzende bei der Preisverleihung am Montag im Schmidts Markt XL in Bad Säckingen. „Viele machen sich momentan Gedanken über Abstand halten und Homeoffice, aber Sie sind nie gefragt worden, sondern waren immer da“, bedankte sich Markus Mosa. „Hut ab, was diese Branche in diesem Jahr geleistet hat.“

In drei von normalerweise vier Kategorien ist in diesem Jahr bewertet worden. „Die Testkäufe sind in diesem Jahr ausgefallen“, so Claudia Schmidt-Maier, gemeinsam mit Bruder Martin und Vater Michael Schmidt die Geschäftsführer des Schmidts Marktes. So spielten die betriebswirtschaftlichen Zahlen eine bedeutende Rolle sowie der subjektive Eindruck vom Markt. Obwohl die Familie Schmidt in Sachen „Visionen“ schon seit vielen Jahren die Nase vorne hat, zögerte sie bisher, an Wettbewerben teilzunehmen, die unter anderem vom Einzelhandelsverband ausgeschrieben worden sind. „Wir haben uns dabei immer gefragt: „Was bringt es den Kunden?“, erklärt Martin Schmidt. Doch irgendwann habe die Geschäftsleitung aber festgestellt, dass sie mit dieser Meinung nicht richtig liege. „Wir sprechen diese Wettbewerbe mit unseren Mitarbeitern ab und haben gemerkt, alle stehen dahinter“, so Schmidt weiter.

„Liebe und Leidenschaft zu Lebensmitteln, Traditionsbewusstsein und die Begeisterung für Neues ist unser Erfolgsrezept“, freut sich Martin Schmidt. Und auch Markus Mosa bestätigt: „Ihre Unternehmensphilosophie ist über die Grenzen hinaus bekannt. Ihr unternehmerischer Ehrgeiz und Ihre beeindruckende sowie bodenständige Persönlichkeit zeichnen Sie aus.“

Für die Schmidts Märkte ist es bereits der zweite Supercup, den das Unternehmen gewonnen hat. Vor rund sechs Jahren ist bereits der Markt in St. Blasien mit diesem großen Preis ausgezeichnet worden.