Auch das jüngste Food-Truck-Festival in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Wehr hat keine Wünsche offengelassen. Am Ende des gestrigen Tages gab es viele zufriedene Foodtrucker, Händler und Besucher. Inzwischen ist das Food-Truck-Festival zu einem beliebten und aufregenden Event für die ganze Familie geworden. Bietet es doch eine willkommene Gelegenheit, verschiedene kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt zu entdecken und zu genießen.

Herbstdekoration in reicher Fülle. | Bild: Marianne Bader

Wohin die Besucher schauten oder sie auch gingen, die Trucks und Stände waren allesamt von großen Menschentrauben umlagert. Und die mobilen Küchen auf Rädern hatten auch wirklich viel zu bieten. Kein kulinarischer Wunsch blieb bei dem reichhaltigen Essensangebot offen. International und regional waren die Speisekarten. Es gab Delikatessen aus Übersee oder italienische Spezialitäten. Schwarzwälder Räucherwaren oder der vom Freiburger Münsterplatz bekannte Käsekuchen in verschiedenen Varianten ergänzten das vielfältige Angebot.

Sonne und Leckeres lockten Selina Brunner (links) und Lynn Brix. | Bild: Marianne Bader

Wer‘s weniger deftig oder gar vegetarisch mochte, hatte eine große Auswahl an gegrilltem Gemüse oder selbstgebackenen Broten. Vereinzelt zwischen den großen Trucks zu finden waren herkömmliche und vertraute Imbissstände mit klassischen Brat- und Grillwürsten. Auch Waffeln und Crêpes wurden zubereitet. Ein mobiles Eiscafé lud zu süßen Desserts ein. So bot jeder Foodtrucker seine eigene Spezialität und oft eine ganz individuelle Note.

Auch die Wehrer Geschäfte waren mit tollen Ideen mit von der Partie. | Bild: Marianne Bader

Servicegemeinschaft 1968 wurde die Werbegemeinschaft des Wehrer Einzelhandels auf Anregung von Dietmar Weißenberger gegründet. 1988 änderte sich der Name in „Servicegemeinschaft“. Ziel war es, in Zusammenarbeit mit der Stadt die Attraktivität der Einkaufsstadt Wehr stetig weiter zu entwickeln. Jährliche Events wie Frühlings- und Herbstfeste, Sommer in Wehr und der Nikolausmarkt gehören zum Standardprogramm. Derzeitiger Vorsitzender ist Stephan Ruthe. E-Mail: info@servicegemeinschaft.de

Das vegane Angebot kam in einem originellen Vehikel angerollt. | Bild: Marianne Bader

Das Straßenfest stand unter dem Motto „Schlemmen und Shoppen“, denn mit dem kulinarischen Stadtbummel war der verkaufsoffene Sonntag der Servicegemeinschaft verbunden. In der Hauptstraße, dem umliegenden Innenstadtbereich und rund um Trigema lockten viele Geschäfte mit attraktiven Rabatt- und Sonderaktionen zum Stöbern und zum Einkauf. Manch ein Sammler oder Schnäppchenjäger wurde bei einem bunten Trödelmarkt fündig und konnte ein soziales Projekt unterstützen. Die Ministrantinnen und Ministranten der Seelsorgeeinheit Wehr waren mit einem Kuchen- und Tortenstand dabei, um ihre Romwallfahrt zu finanzieren.

Der kleinste Nachwuchs der Dance Factory wartet gespannt auf seinen Auftritt. | Bild: Marianne Bader

Viele einheimische und auswärtige Gäste äußerten sich nur lobend über das gelungene Herbstfest. „Wir sind hergekommen um Freunde zu treffen, wegen des leckeren Essens, dem bunten Verkaufssortiment und nicht zuletzt wegen des herrlichen Sommerwetters“, freuten sich Selina Brunner und Lynn Brix und die Familie Fischer aus dem benachbarten Bad Säckingen.

Gute Laune beim Pizzastand. | Bild: Marianne Bader

Was bislang zum Rahmenprogramm dieser Kombi-Veranstaltung gehört hatte, das war auch dieses Mal wieder präsent: Die Informationsdienste der Stadt Wehr, verschiedene Energieunternehmen und Car-Sharing. Überall konnte sich Interessierte zu aktuellen Themen durch Fachleute beraten lassen. Erstmals mit dabei war die neue Kulturamtsleiterin der Stadt Wehr Katharina Reitinger. Und nicht fehlen durfte die „Dance Factory Wehr“. Mit vier Tanzgruppen sorgten sie um die Mittagszeit auf dem Talschulplatz für Unterhaltung.

Stefans beliebte Käsekuchen fanden reißenden Absatz. | Bild: Marianne Bader

Am Rande des festlichen Treibens eine kleine Verschnaufpause mit Stärkung. | Bild: Marianne Bader

Flammendes Inferno beim Pizzabäcker. | Bild: Marianne Bader