von sk

Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Jugendlicher am Montagabend beim Bahnhof in Bad Säckingen zugezogen. Laut Mitteilung der Polizei sei er in eine Schlägerei mit einem anderen Jugendlichen geraten.

Gegen 20.40 Uhr war der Verletzte demnach zuerst am Bahnhof auf einen ihm bekannten Jugendlichen gestoßen, der ihm die Mütze vom Kopf gezogen haben soll. Darüber kam es zum Streit mit noch weiteren sich dort aufhaltenden Jugendlichen.

Der Verletzte soll geschlagen und getreten worden sein, so die Polizei. Mit der Mütze entfernte sich die Gruppe in Richtung Post/Rhein über den dortigen schmalen Fußweg. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt: 07741/8316-0).