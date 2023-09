Nachdem vor einigen Jahren Schildkröten im Rhein gesehen wurden, sind diese Tiere jetzt auch am Bergsee angekommen. Ein Experte von der Universität Freiburg hat die neue Bewohnerin des Bergsees als Rotwangen-Schmuckschildkröte identifiziert. Tatsächlich ist diese Schildkrötenart in Deutschland gar nicht heimisch. Sind sie etwa schädlich für das heimische Ökosystem? Die Rotwangen-Schmuckschildkröte gehöre zu den Buchstaben-Schmuckschildkröten und komme genau wie die gewöhnliche Schmuckschildkröte und die falsche Landkarten-Höckerschildkröte aus Nordamerika, laut einer Studie der Universität Freiburg. „Aufgrund ihrer Beliebtheit als Haustiere wurden sie, besonders die Rotwangen-Schmuckschildkröten, in den 1980er-Jahren und den 1990ern massiv nach Europa importiert und in Gewässern ausgesetzt.“ Daher sei 1997 der Import dieser Schildkröten und 2016 auch der Verkauf von in Deutschland geborenen Exemplaren von der Europäischen Union verboten worden.

In der Studie untersuchten Benno Tiez, Johannes Penner und Melita Vamberger, ob sich diese drei Arten auch im kälteren Deutschland natürlich vermehren können. Anhand von Blutproben gefangener Tiere konnten die drei Biologen die Verwandtschaft erkennen und beweisen, dass sich die Schildkröten auch in der Oberrheinebene natürlich fortpflanzen können.

Ob die Schildkröten invasiv sind, ist nach Benno Tiez noch nicht klar. Scheinbar tauchen speziell die Rotwangen-Schmuckschildkröten in der Region häufiger auf, da diese Art besonders häufig ausgesetzt wurde. Tobias Herrmann, Pressesprecher des Landratsamts Waldshut, erwartet aber negative Auswirkungen auf das Ökosystem und schreibt auf unsere Anfrage: „Besitzer dieser Schildkröten sollten es deshalb unterlassen, diese Tiere in der Natur auszusetzen.“

In Deutschland ist nur die Europäische Sumpfschildkröte heimisch. Sie ist aber vom Aussterben bedroht und kommt in Deutschland nur noch in Brandenburg vor.