von Gerd Leutenecker

„Damit seid ihr keine Schülerinnen und Schüler mehr des Scheffel-Gymnasiums und ihr seid entlassen!“ Direktor Bernd Rieckmann setzte den Schlusspunkt bei der Entlassfeier der Abiturienten am Freitagabend. 86 Schüler bekamen ihre Zeugnisse im Kursaal auf der Bühne überreicht. Vier Preise sind in diesem Jahrgang erreicht worden und elf Lobe für gute Abiturleistungen konnten vergeben werden. In einer gymnasialen Oberstufenzeit, die reichlich Fernunterricht, Schulschließungen und Moodle-Aufträge beinhaltete, war das Ziel nie aus den Augen verloren worden.

Duldsam warteten Eltern und Freunde im Kursaal, die Regie im Hintergrund hatte einmal mehr den Pausengong ertönen lassen, die Stuhlreihen waren flugs belegt, dann konnte der kurze offizielle Teil der Feier beginnen. Mit dem Einzug der Absolventen waren die Hauptpersonen an ihren Plätzen, der anhaltende Applaus stolzer Eltern verstummte und Kim Bagemihl sowie Melissa Schubert betraten die Bühne in der guten Stube der Stadt. Als leichtfüßige Conférencièren war das Ambiente schon mal gesetzt. Galarobe allen Ortes, Bagemihl rotgewandet und Schubert in elegantem silbernen Abendkleid, sie zelebrierten ihren Abschied gekonnt. Eine Dia- und Videoshow brachte die freien Einblicke in den gemeinsamen schulischen und außerschulischen Alltag für die Eltern – Normalität in zwei Pandemiejahren überwog dabei – dann begannen die obligatorischen Reden.

Preise Naturwissenschaften und den Ferry-Porsche-Preis in den Kernfächern Mathematik, Physik und Technik: Ellen Diez; Chemie: Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Lotta Bröker; Mathematik: Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung: Ellen Diez und Lotta Bröker; Sozialpreis: Clarissa Faber und Adrian Korbonits; Moderne Fremdsprachen: Regula Valenta; Scheffel-Preis: Marie Berchtold; Sport: Alfred-Maul-Gedächtnismedaille: Arne Volz; Preisträger für ihre Abiturleistung: Leonhard Gerspach, Christiane Kiefer, Regula Valenta und Felix Weller.

Mit einem Lob für ihre Leistung im Abitur ausgezeichnet wurden: Marcel Badinger, Jara Flum, Julius Geiger, Fabienne Kiefer, Charlotte Lettau, Florian Müller, Liliana Reichmann, Celina Reinhard, Theresa Schniz, Pernilla Titz und Arne Volz.

Gehen nun ihre eigenen Wege (von links): Regula Valenta strebt den Grundschuldienst an, Clarissa Faber orientiert sich Richtung Betriebswirtschaft, Felix Weller macht Freiwilligendienst, Marie Berchtold hat noch keine konkreten Pläne. | Bild: Gerd Leutenecker

Der Elternbeiratsvorsitzende Christian Schnellbach machte den Anfang. „Ein Meilenstein ist geschafft“ aber auch „Fairness, Zusammenhalt, Respekt und Solidarität werden immer gewinnen“, Schnellbach konnten den diesjährigen Sozialpreis dabei an Clarissa Faber und Adrian Korbonits vergeben. Auch für die Freunde des Scheffel-Gymnasiums überreichte Schnellbach den Preis für die Jahrgangsbeste Regula Valenta in den modernen Fremdsprachen.

Die drei musikalischen Einlagen durch 16 scheidende Schüler im Gospelchor zeigten ihr erlerntes Können auf und unterhielten die Gäste. Aber leider werden diese Stimmen dem Chor nun fehlen, gerade die männlichen Parts sind immer eher spärlich besetzt. Die Big Band zeigte anschließend ebenso die Musikerziehung der Schule auf. Vonseiten der Schüleransprache her, stach die Anerkennung der Mehrarbeit für die Lehrerschaft hervor. Als intensiv ist der Fernunterricht benannt worden, leider waren nur wenige Lehrkräfte anwesend, die das Lob sicherlich verdient hätten. Mit einer Tanzeinlage schloss das knappe Unterhaltungsprogramm.

Direktor Rieckmann fasste sich kurz. Schule als Ausdauerlauf, einige Hindernisse waren zu bewältigen und dieses Mal werde der zentrale Satz von Seneca (“Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“) eher unverkennbar umgekehrt gelten. Der selbst gewählte diesjährige Leitspruch „Abistoteles – Ich weiß, dass ich nichts weiß“ ist vollständig umschifft worden. „Und nun werden sie das Substrat ihrer Schulzeit gleich in Händen halten“, Rieckmann läutete die Zeugnisausgabe ein. Einzeln aufgerufen und gleich auch die Preise und Lobe mit überreicht, die Abiturientinnen und Abiturienten vom Scheffel-Gymnasium waren am eigentlichen Ziel angekommen. Wobei, die Abiparty fand gleich im Anschluss andernorts statt: auch eine wichtige und denkwürdige Institution – die sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.