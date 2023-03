Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Ansonsten: Gänzlich ohne Einschränkungen dürfen die Schausteller in diesem Jahr von Bad Säckingen aus in ihre Saison starten. Und zwar beim Rummel auf dem Bad Säckinger Festplatz. Ab Samstag, 4. März, bis Sonntag, 12. März, gastiert der Rummel in der Stadt. Ein Austragungsort, den die Schausteller besonders mögen. „Der Platz liegt in der Innenstadt und ist für die Besucher gut zu Fuß zu erreichen“, erklärt Platzsprecher Oliver Hirschberg. So schauen die Besucher gerne auch mal schnell in der Mittagspause, am Nachmittag oder nach Feierabend auf dem Rummelplatz vorbei. Am Samstag um 15 Uhr wird der Rummel auf dem Festplatz traditionell mit einem Fassanstich durch Bürgermeister Alexander Guhl offiziell eröffnet.

Und ein Besuch auf dem ersten Rummel in diesem Jahr in Bad Säckingen, verbunden mit einem traditionellen Krämermarkt am Montag, 6. März, lohnt sich allemal. Stände und Fahrgeschäfte auf dem Festplatz bieten allen Altersklassen unbegrenzten Spaß. Eine Geisterbahn ist in diesem Jahr wieder dabei, ein Ketten- und ein Kinderkarussell und Buden mit Süßigkeiten und Verlosungsmöglichkeiten.

Aufgrund von Personalmangel und Krankheit haben zwei Aussteller ihre Anmeldung in Bad Säckingen kurzfristig zurückziehen müssen. Ein Problem, das die Schausteller mit vielen Betrieben und Einrichtungen teilen. „Kaum jemand möchte noch arbeiten, wenn andere Leute frei haben“, so der Platzsprecher. Trotzdem lassen sich die Schausteller ihre Vorfreude nicht vermiesen. „Endlich wieder ein Rummel wie zu normalen Zeiten“, sind sie sich einig. So müssen weder Abstände eingehalten noch Masken getragen werden. Auch das Essen darf wieder auf den dafür vorgesehenen Sitzmöglichkeiten genossen werden.

Corona hat auch den Schaustellern zugesetzt. „Früher sind wir im Oktober nach Hause gefahren und zu Ostern wieder raus“, erinnert sich Hirschberg. Heute sind die Schausteller quasi das ganze Jahr über unterwegs und auch auf Weihnachtsmärkten oder Fasnachtsveranstaltungen mit dabei.

Geöffnet haben wird der Rummel unter der Woche und samstags ab 14 Uhr sowie sonntags ab 11 Uhr. Der Mittwoch und der Donnerstag sind traditionell die Familientage. Dann können die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz zum halben Preis genutzt werden.

Am Montag, 6. März, ist außerdem Markttag in der Innenstadt von Bad Säckingen. 55 Marktbeschicker haben sich mit ihrem Sortiment angemeldet. Und so dürfen sich die Besucher wieder auf eine reichliche Auswahl an Kleidung, Schmuck, Gewürzen, Haushaltswaren, Stoffen und anderem freuen. Auch da wird wieder für das leibliche Wohl der Kunden gesorgt. Von 9 bis 18 Uhr sind die Stände für die Besucher geöffnet.