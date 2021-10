von sk

Die Moving Shadows kommen am Montag, 8. November, zurück ins Gloria-Theater nach Bad Säckingen. Acht Menschen, eine Leinwand, dazu Licht und Musik – mehr braucht es dabei nicht für eine traumhafte Reise rund um den Globus und durch die Fantasiewelten Hollywoods, schreibt das Gloria-Theater in der Ankündigung. Mit filigranen Bildern, die an Scherenschnitte erinnern, umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen von Die Mobilés demnach das Publikum.

Termin Montag, 8. November, Beginn 20 Uhr, Preise: 29 bis 41 Euro. Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten im Gloria-­Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), unter Telefon 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mit Präzision und Leichtigkeit schaffen demnach sie einen poetischen Bilderreigen aus fließenden Körpern, wirbeln temperamentvoll ins Licht und verschwinden in der geheimnisvollen Tiefe des Raumes. Hinter der Leinwand verschmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden.

„Diese Show mit Worten zu beschreiben, ist nicht leicht“, sagt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt, „man muss sie selbst erleben, um ihren Zauber zu verstehen.“ Einen Abend zum Staunen verspricht das Gloria-Theater. Zuletzt haben Die Mobilés 2016 die Besucher begeistert. Das Schattentheater treffe das Publikum ins Herz, obwohl es so simpel daherkomme. Die Ursprünge des Ensembles, das an der Deutschen Sporthochschule in Köln entstanden ist, reichen zurück bis 1979.