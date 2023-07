Der Schachclub hat bessere Zeiten erlebt. Seit seiner eigentlichen Gründung 1904 war ein Auf und Ab eher die Regel. Derzeit haben die Schachspieler aus der Region mangels Teilnehmer an keinem Turnier mehr teilgenommen. Die Hauptversammlung verlief mit aus diesem Grund kurz und knapp. Gernot Hein bleibt Vorsitzender. Ab 4. August wird wieder freitags ab 19 Uhr im angestammten Restaurant „Rhy“ gleich rechterhand nach der Holzbrücke in Stein gespielt.

Über die Coronazeit hat der Schachclub seinen Pflichttermin Montagnachmittags ausprobiert. „Hat nichts gebracht“, gesteht Hein. Die Orientierung auf den jungen Nachwuchs sei zusätzlich lange beibehalten worden. Da gab es offene Schachtreffs im Jugendhaus. Oder die einstige Schach-AG im Scheffel-Gymnasium. Die ist halt mit dem Abi einiger Schachkönner wieder eingeschlafen, umschreibt der Vize Stefan Hein das Bemühen. Der demografische Wandel zeigt sich beim Ausüben des königlichen Spiels. Die rüstigen Rentner sind eifrig und mit Begeisterung dabei. Der letzte große Erfolg war 2009, als die Bad Säckinger Schachspieler mit vier Mannschaften sich sehr passabel bei den badischen Meisterschaften geschlagen haben. Ein Vize-Meister kam dabei zutage. Und heute? „Wir sind dermaßen geschrumpft, acht Spieler müssen es für eine Mannschaft im Wettkampf sein, da haben wir jetzt Probleme“, sagte Hein im Rhy.

Der älteste Spieler ist 94 Jahre alt. Jürgen Putzke macht die Kasse noch bis Jahresende, dann hört er auf. „Ist nicht viel Arbeit, wir erheben schon lange keinen Jahresbeitrag mehr“, so Stefan Hein. Was an sich eigentlich attraktiv sein müsste, meinte ein Mitglied in der Runde. Gerade bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen müssten versierte Spielerinnen dabei sein, wurde noch kurz erörtert. Schach hat in Osteuropa einen starken und festen Platz im Eigenverständnis von Freizeitgestaltung. Andernorts in badischen Schachclubs habe sich das gezeigt.

Das Miteinander wird weiterhin gepflegt, die Herausforderungen im Wettbewerb und in Turnieren fehlen derzeit halt. Von Auflösung des Schachclubs will niemand was wissen, „in der langen Geschichte gab‘s das schon zweimal, die letzte Reaktivierung war 1978“, so Gernot Hein. Er ist seit dem der Vorsitzende. Diese 45 Jahre durchgehende Kontinuität zeigt auch ein Stück weit die Leidenschaft für dieses anspruchsvolle Spiel.